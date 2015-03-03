به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی در همایش ملی توسعه پایدار و متوازن منطقه ای اظهار داشت: در آستانه شروع حرکت جدید و عادلانه توسعه و سازندگی به خاطر حضور در بین شما مدیران کشور و کسانی که در این مرحله مردم چشم امید به عملکرد آنها دوخته اند خوشحالم. پیشتر فکر کرده بودم درباره اسناد بالادستی صحبت کنم و بعد احساس کردم شماها با این اسناد آشنا هستید و نیازی به تشریح آنها نیست و با صحبت های کوتاهی که با وزیر کشور داشتیم من ذهن و حرف های خود را عوض کردم و می خواهم درباره «ما می توانیم» صحبت کنم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدن به توسعه پایدار و متوازن منطقه ای را عملی دانست و گفت: همه چیز مهیاست و این همت شما مدیران را می طلبد که راهکارهای مناسب را در این زمینه استفاده کنید.

وی با اشاره به بررسی آمایش سرزمینی در کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ایران بسیار نیرومند از لحاظ وضع طبیعی، جغرافیایی و نیروی انسانی است و شما باید از این منابع به درستی استفاده کنید.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به برنامه چشم انداز ۲۰ ساله گفت: آلترناتیو این برنامه، برنامه تمدن بزرگ اسلامی بود که آن را در دولت سازندگی طرح کردیم، رهبری هم وقتی این طرح را دیدند اسمش را حیات طیبه گذاشتند و آن برنامه با برنامه توسعه پایدار شما کاملا همخوانی دارد. ما از پایین خواستیم توسعه ای منطقه ای را شروع کنیم لذا به فرماندارها و استاندارها گفتیم که موانع و ظرفیت ها را شناسایی کرده به ما گزارش دهند تا روی آنها جمع بندی شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه طرح حیات طیبه تا پایان دولت سازندگی عملیاتی نشد، گفت: بعد از آن در مجمع تشخیص به این فکر افتادیم که چشم‌انداز این تمدن (حیات طیبه) را به عنوان سند بالادستی برای مسئولان کشور تهیه کنیم که رهبری هم تائید کردند. آن سند آماده شد و بر اساس آن برنامه چهارم و پنجم را نوشتیم.

هاشمی رفسنجانی ادامه داد: برنامه چشم‌انداز، یک برنامه عملیاتی خوبی بود که متاسفانه دولت وقت اعتقادی به آن نداشت و تنها ۲۳ درصد از این برنامه اجرایی شد که امیدواریم در چند سالی که باقی مانده است، تمامی سیاست‌های چشم‌انداز توسعه اجرایی شود.

وی همچنین با اشاره به طرح آمایش سرزمینی مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: ما طرح آمایش سرزمینی را هم بررسی کردیم و در سال ۹۰، رهبری آن را اعلام کردند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در جنوب از خلیج‌فارس تا خرمشهر تا مرز پاکستان بررسی‌هایی که کردیم، دیدیم که می‌توانیم بزرگترین تمدن را در نفت و گاز و دریا روی ساحل انجام دهیم و هزاران محصول را در بهترین شرایط با ارزان‌ترین مواد، تهیه کنیم که اشتغال عظیم را هم به دنبال داشت.

هاشمی رفسنجانی ادامه داد: اخیرا هم مساله توسعه دانش بنیان را مطرح کردیم. دلیل آن هم این است که در گذشته از ماشین‌آلات استفاده می‌کردیم و نقش نیروی انسانی کم بود و در نتیجه بهره‌وری کم شده بود و در محاسباتی که داشتیم، معلوم شد می‌توانیم ۲.۵ درصد از رشد سالانه اقتصادی را با بهره‌وری، تامین کنیم.

وی با بیان اینکه هدف از این طرح رشد هشت درصدی بود، گفت: ۲.۵ درصد رشد ۸ درصدی با بهره‌وری تامین می‌شد که اگر این طرح نیز اجرایی می‌شد، ایران در پایان طرح چشم‌انداز توسعه، مقام اول را در همه ابعاد توسعه در منطقه داشت اما متاسفانه با عدم توجه به این طرح‌ها، از جایی هم که بودیم، عقب‌تر ماندیم و کشورهایی همچون ترکیه و عربستان از ما جلو افتادند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر ضرورت توجه به دانش بنیان، گفت: طرح دانش بنیان امروز خیالی نیست چراکه میلیون‌ها فارغ‌التحصیل داریم که می‌توانیم از ظرفیت آنان برای توسعه کشور استفاده کنیم و امروز اسناد بالادستی نیز آماده است و مسئولان با استفاده از این ظرفیت‌ها می‌توانند توسعه پایدار و متوازن را ایجاد کنند.

هاشمی رفسنجانی، نیاز در جامعه را یکی از عوامل مهم توسعه دانست و گفت: طرح نیاز مهم و در دل و جان مردم است و این استانداران و مدیران هستند که این نیازها را باید شناسایی و آن را محقق سازند.

وی همچنین با بیان اینکه انقلاب اسلامی با تکیه بر قدرت مردم توانست پیروز شود، گفت: شرق و غرب و ارتجاع منطقه حامیان رژیم گذشته بودند، در دنیا اقتدار داشت، ‌هیچ مشکلی نداشت و هر تکنولوژی را که می‌خواست از جمله انرژی هسته‌ای در اختیارش می‌گذاشتند همچنانکه در زمینه انرژی هسته‌ای نیز بسیار جلو رفت؛ اما تنها چیزی که رژیم پهلوی نداشت، مردم بود؛ آن هم مردم مسلمانی که اسلام در فطرت‌شان بود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: وقتی امام عَلَم مبارزه با برپا کردند، مردم به میدان آمدند، قیام کردند و بعد از انقلاب اسلامی هم همان مردم دوشادوش نظام با شورش‌های مسلحانه، مبارزه و توانستند وحدت را در جامعه حفظ کنند. در جنگ تحمیلی نیز دیدیم که چگونه مردم با حکومت و نظام همراه بودند. لذا توانستیم با پشتیبانی مردم در میدان نظامی و در سازمان ملل پیروز شویم و سازمان ملل به نفع ما رای داد و صدام را متجاوز خواند.

هاشمی رفسنجانی ادامه داد: بعد از جنگ نیز مردم به دلیل پیروزی، احساس غرور می‌کردند و با آزادی اٌسرا نیز روحیه مردم شاداب شده بود و آماده همکاری بودند و هر نوع همکاری که از مردم می‌خواستیم، وجود داشت.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ۱۳۵ میلیارد دلار برای برنامه اول بودجه در نظر گرفته شده بود که ما صادرات هم نداشتیم اما امروز به سرعت صادرات رشد یافته است. در زمان سازندگی باید برای تامین این ۱۳۵ میلیارد دلار، نیمش را از فروش نفت و نیم دیگر آن را از فاینانس به دست می‌آوردیم که ما تنها در پنج سال اول، ۹۵ میلیارد دلار هزینه کردیم.

وی با بیان اینکه در سازندگی همه شهرها را آباد کردیم، گفت: در آن دوران تورم ۳۰ درصدی تحویل گرفتم و زمانی که دولت را تحویل دادم، تورم ۱۷ درصد بود. لذا ما توانستیم بر همه مشکلات غلبه کنیم و به تدریج مشکلات را حل کنیم و اینها به خاطر این بود که مردم در صحنه بودند.

اختیارات استانداران باید افزایش یابد

هاشمی رفسنجانی خطاب به استانداران گفت: برای محقق کردن سیاست توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای باید به مردم تکیه کنید. در استان‌ها منابع و ظرفیت‌ها را شناسایی کنید و با این کار می‌توانید کشور را یک پله بالاتر ببرید، چرا که امروز در شهرستان‌ها، ما امکانات مالی وجود دارد حتی شهرستان‌های محروم هم می‌توانند در مدیریت به شما کمک کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه اختیارات استانداران باید افزایش یابد، گفت: ما باید دست استانداران را باز بگذاریم و باید بتوانند از منابع داخلی خود استفاده کنند.

وی توسعه پایدار را حق مردم دانست و گفت: مردم باید زندگی شبیه و نزدیک به هم داشته باشند.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به مشکل کم‌آبی، ادامه داد: در دولت سازندگی نیز مشکل کم‌آبی داشتیم اما امروز با مشکل خشکسالی مواجهیم و منابع زیرزمینی ما از بین رفته لذا باید در مصرف آب کشاورزی صرفه‌جویی شود و این نیز به راحتی قابل اجراست، چرا ما دنبال کشاورزی گلخانه‌ای نرویم که هم درآمد بیشتری دارد ، هم آب کمتری مصرف می‌کند و هم می‌تواند در اشتغالزایی موثر باشد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به بودجه دولت گفت: دولت باید تسهیلات لازم را به مردم بدهد. اینکه بانک‌ها می‌گویند هیچ پولی برای دادن تسهیلات نداریم را قبول ندارم. امروز با رشد نقدینگی ۷۰۰ هزار میلیاردی مواجهیم که این سرمایه نزد بانک‌هاست اما آن را در اختیار مردم قرار نمی‌دهند و خودشان مستقیما در جاهایی که سود بیشتری دارد، سرمایه‌گذاری و شرکت‌هایشان را تقویت می‌کنند.

وی ادامه داد: ما هزاران طرح‌های علمی آزمایشی در دانشگاه‌ها داریم که در مرحله مهندسی مانده‌اند و استانداران باید طرح‌ها را شناسایی، اجرایی و آن را به مرحله تجاری‌سازی برسانند و ما هم حاضریم در دانشگاه آزاد، مراکز رشد را در اختیار استان‌ها قرار دهیم تا این طرح‌ها را به مرحله تجاری‌سازی برسانند که موجب درآمد توسعه استان و اشتغالزایی خواهد شد.

هاشمی رفسنجانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه محیط‌ دانشگاه‌ها تحت سانسور نمی‌توانند رشد و خلاقیت داشته باشند، گفت: باید برای عادی کردن محیط تحصیل مردم، اقداماتی انجام شود، چرا که فضای رشد و خلاقیت زمانی ایجاد می‌شود که دانشگاه آزاد باشد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: استانداران باید محیط را سالم کنند. انتقاد باید باشد؛ اما با زبان نرم و دوستی و نه با زبان تخریب.

* وضع امروز کشور خیلی بهتر از زمان بعد از جنگ است

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در بخشی از سخنان خود در مقایسه ای بین دولت سازندگی و دولت فعلی گفت: وقتی جنگ تمام شد، امام(ره) مشعل راه بود و مردم هم در میدان بودند و با افکار و صبر و حوصله توانستیم نیروی حاکم جدید را به خوبی ترمیم کنیم و امام دستور سازندگی دادند و ما براساس آن برنامه اول را نوشتیم اما وضعیت امروز کشور بسیار بهتر از زمان بعد از جنگ است و ما بعد از جنگ وضع خوبی نداشتیم.

* از اول انقلاب تا به امروز تحریم بوده ایم

رئیس جمهور اسبق ایران افزود: بعد از جنگ فقط چند ساعت در شبانه روز برق داشتیم، صنایع نوبتی کار می کردند. در سال ۶۷، ۵۱ درصد کسری بودجه داشتیم، از لحاظ ارزی فقط یک میلیارد دلار در خزانه وجود داشت و ۱۲ میلیارد دلار هم سررسید کالاهای ضروری بود که سال های قبل خریداری شده بود، پالایشگاه ها کار نمی کردند، صنایع نفتی خراب شده بود و تحریم هم بودیم. البته تحریم ها مثل امروز نبود، اما از اول انقلاب تا به امروز همیشه یک نوع تحریم هایی سر ما بوده است.

وی با بیان اینکه امروز شرایط برای دولت فراهم است، گفت: البته تحریم ها ضربه می زند ولی شما با همین تحریم ها می توانید برنامه سازندگی خود را انجام دهید.

هاشمی ادامه داد: من رئیس مجلس بودم و زمانی که می خواستم به دولت بروم همه گفتند چرا از جایگاهی که سوال کننده بودی می خواهی به جایی بروی پاسخگو باشی؛ آن هم با دست خالی، اما امام هم گفتند باید یکی به دولت برود و من رفتم و دیدیم که بالاخره کارها روی روال آمد.

وی با اشاره به رمز موفقیت دولت سازندگی بعد از جنگ گفت: آن زمان ملت ما متحد بود، همه با هم بودیم، اختلافات جزئی وجود داشت و این اختلافات نیز نمک کار و شیرینی زندگی سیاسی بود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت ادامه داد: متاسفانه به هر دلیلی این همدلی آسیب دیده و در مهمترین پروژه دولت که می خواهد مشکلات خارجی را حل کند و تیم مذاکره کننده ای که مورد حمایت رهبری هستند، ببینید دلواپسان چه بر سرشان می آورند و هم نوا با نتانیاهو شده اند.

وی افزود: نتانیاهو از آن طرف اوباما را تهدید می کند، از این طرف هم دلواپسان دائما می گویند اسرار را رو می کنند.

هاشمی با تاکید بر اینکه تیم مذاکره کننده هسته ای با شیطان مذاکره می کند گفت: باید بدانیم که کار تیم مذاکره کننده سخت است چراکه طرف مقابل، شیطان و زبردست است. حالا که به نتیجه رسیده ایم به جای اینکه در فرودگاه از آنها استقبال کنند می بینیم که چگونه از آنها استقبال می شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت ادامه داد: در تریبون مجلس هرچه می خواهند می گویند و بعضی ها هم این دروغ ها را باور می کنند و بعضی نیروهایی که مسئولیت حفاظت را دارند متاسفانه دلواپسان را همراهی می کنند اما ما بعد از جنگ این‌ها را نداشتیم، یک انتقاداتی می شد که نمک کار بود ولی کارشکنی نمی شد، آن هم در شرایطی که با فشارهای بین المللی مواجه هستیم و این یکی از مشکلات کار شما مدیران و مسئولان است.

وی با بیان اینکه مراکز حکومت و قدرت باید وظایف خود را به درستی انجام دهند گفت: در این زمینه مراکز قدرت باید کار خود را درست انجام دهند البته ما دنبال ضایع کردن حق نیستیم، باید فضای انتقاد سازنده وجود داشته باشد نه تخریب. تخریب دشمنی و کینه می آورد و به ضرر عمومی جامعه می شود.

هاشمی تصریح کرد: ما می بینیم که چه شخصیت های بزرگی در مقابل چه فسادهایی سکوت کردند اما برای این مسائل که برای حفظ کشور انجام می شود (مذاکرات هسته ای) سروصدا راه می اندازند.

وی تاکید کرد: کسانی که هیچ سهمی در مبارزه انقلابی نداشتند، حالا پیدا شدند و مزاحم دولت می‌شوند.

هاشمی رفسنجانی ادامه داد: استانداران باید با یکدیگر تعامل داشته باشند و توسعه را پیش ببرند تا مردم احساس تبعیض نکنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مشکلات بروکراسی در کشور گفت: بروکراسی نحس است و مردم برای کوچک‌ترین کارها باید بارها به دستگاه‌های مختلف دولتی مراجعه کنند و متاسفانه فساد هم بر آنها اضافه شده و اینها مشکلاتی است که نظام باید برطرف کند.

وی همچنین با اشاره به سیاست‌های اصل ۴۴، ‌ گفت: این سیاست خواست رهبری بود، چرا که معلوم شده بود، دولتی کردن اقتصاد، به جز آنکه کشور را ضعیف و کارفرما را بزرگ می‌کند، خاصیت دیگری ندارد و آقا همه را جمع کردند و گفتند از این اصل (اصل ۴۴) توقع انقلاب اقتصادی داشتیم که این موضوع محقق نشد.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به موانع اجرای اصل ۴۴، گفت: اولین بمبی که بر سر اجرای این اصل گذاشتند، سهام عدالت بود و گفتند که بخش خصوصی باید بخشی از سهام خود را به سهام عدالت اختصاص دهد؛ پس فرق میان بخش دولتی و خصوصی چیست؟ بخش خصوصی باید آزاد باشد و این سهام عدالت نتیجه‌اش را امروز می‌بینیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: رهبری از اصل ۴۴ حمایت می‌کند و سازمان‌های کشوری هم باید پشتیبانی کنند تا این اصل اجرایی شود و موانع را از سر راه برداریم.

وی خاطر نشان کرد: با اراده‌ای که امروز دیده می‌شود و با همراهی مردم، می‌توانید مشکلات را رفع و سیاست‌های توسعه‌ای پایدار و متوازن منطقه‌ای را اجرایی کنیم.