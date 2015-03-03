قاچاقچیان منابع طبیعی در دام پلیس گرفتار شدند

سرهنگ حشمت اله رحمانی راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاقچیان منابع طبیعی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان باغملک قرار گرفت.
وی افزود: ماموران این فرماندهی در سه هفته اخیر با استفاده از گشت های محسوس و نامحسوس در محورهای مواصلاتی شهرستان باغملک موفق به توقیف هشت دستگاه انواع خودرو حامل بار ذغال چوب از جنگل های بلوط شدند.
فرمانده انتظامی باغملک تصریح کرد: ماموران در بازرسی از خودروهای توقیفی مقدار ۱۹۶ کیسه ذغال چوب کشف کردند که در این زمینه هشت قاچاقچی دستگیر شد.
رحمانی راد در پایان گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
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