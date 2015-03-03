  1. استانها
  2. خوزستان
۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۵۸

رحمانی راد:

قاچاقچیان منابع طبیعی در دام پلیس گرفتار شدند

قاچاقچیان منابع طبیعی در دام پلیس گرفتار شدند

باغملک ـ فرمانده انتظامی باغملک از دستگیری قاچاقچیان منابع طبیعی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حشمت اله رحمانی راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاقچیان منابع طبیعی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان باغملک قرار گرفت.

وی افزود: ماموران این فرماندهی در سه هفته اخیر با استفاده از گشت های محسوس و نامحسوس در محورهای مواصلاتی شهرستان باغملک موفق به توقیف هشت دستگاه انواع خودرو حامل بار ذغال چوب از جنگل های بلوط شدند.

فرمانده انتظامی باغملک تصریح کرد: ماموران در بازرسی از خودروهای توقیفی مقدار ۱۹۶ کیسه ذغال چوب کشف کردند که در این زمینه هشت قاچاقچی دستگیر شد.

رحمانی راد در پایان گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

 

کد مطلب 2510519

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها