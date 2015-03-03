مذاکرات ایران و آمریکا در مونترو از سر گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا با حضور محمد جواد ظریف و جان کری، وزرای امور خارجه دو کشور، علی اکبر صالحی و ارنست مونیز، رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر انرژی، معاونان وزرای خارجه، هلگا اشمید، نماینده اتحادیه اروپا و حسین فریدون، دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در مونترو سوئیس از سر گرفته شد.

این مذاکرات روز گذشته آغاز شد و دو طرف یک دور مذاکره در روز دوشنبه داشتند.

همچنین دیروز یک دور مذاکرات معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا نیز در مونترو برگزار شد.

وزیر امور خارجه کشورمان در اظهار نظری که پس از مذاکرات روز گذشته در مونترو داشت گفت: با توجه به اینکه با حضور تیم های عالیرتبه فنی دو کشور در دور قبلی مذاکرات توانستیم بخشی از موضوعات را روشن تر کرده یا راه حل هایی برای برخی موضوعات پیدا کنیم، این دوره هم فرصتی خواهد بود تا درباره باقیمانده مسایل فنی صحبت کنیم.

وزیر امور خارجه ایران ادامه داد: بدون شک تنها انتخاب دنیا برای راه حل هسته ای ایران، مذاکره است و غیر از این راه هیچ انتخابی وجود ندارد.

وی افزود: این دوره از مذاکرات هسته ای فرصت مناسبی است تا دو وزیر درباره موضوعات سیاسی به ویژه نحوه رفع فوری تحریم ها گفتگو کنند.

ظریف گفت: امیدواریم در این مذاکرات بتوانیم گام های اساسی برداریم.