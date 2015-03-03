ثبت نام در حوزه علمیه خواهران تا ۲۰ اسفندماه تمدید شد

حجت الاسلام محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثبت نام برای شرکت در حوزه‌های علمیه خواهران از ۲۵ بهمن‌ماه آغاز شده بود که تا ۲۰ اسفندماه تمدید شد.

وی ادامه داد: علاقمندان برای شرکت در سطح دو، سه و چهار حوزه علمیه خواهران می‌توانند به پایگاه اطلاع رسانی حوزه علمیه خواهران به نشانی csis.ir مراجعه کرده و پس از خرید کارت و دریافت کد رهگیری در سامانه ثبت نام نسبت به تکمیل ثبت نام خود اقدام کنند.

مدیر سنجش و پذیرش حوزه‌های علمیه خواهران گفت: پذیرش در سطح ۲ (کارشناسی) برای دومین بار بدون آزمون کتبی می‌باشد و معیار قبولی در این مقطع قبولی در مصاحبه حضوری و دریافت امتیاز بیشتر است.

وی اضافه کرد: ۳۱ فروردین ۹۴ اولین نتایج قبولی داوطلبان سه برابر پذیرش آن اعلام می‌شود و اردیبهشت‌ماه نیز زمان تعیین مصاحبه مدارس است.

حجت الاسلام احمدی تصریح کرد: کسانی که به نتایج اعلام شده اعتراض داشته باشند می‌توانند با مراجعه به سامانه پرتال شخصی اعتراض خود را ثبت کنند.

پذیرش بیش از ۱۷ هزار نفر در حوزه علمیه خواهران

مدیر سنجش و پذیرش حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به ظرفیت پذیرش داوطلبان افزود: با توسعه مدارس علمیه در مقطع سطح ۲ حدود ۱۵ هزار نفر پذیرش می‌شوند.

وی ادامه داد: در مقطع سطح سه (کارشناسی ارشد) نزدیک به ۲ هزار نفر و در مقطع سطح چهار(دکترا) حداقل ۸۰ نفر پذیرش خواهند شد.

احتمال افزایش ۲ مرکز در سطح چهار

مدیر سنجش و پذیرش حوزه‌های علمیه خواهران عنوان کرد: قرار است سطح چهار در ۲ رشته و چهار مرکز ارائه شود و احتمال افزایش ۲ مرکز دیگر نیز وجود دارد.