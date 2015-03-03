افزایش صادرات نفت عراق

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری "ترید عربیا"، وزیر نفت عراق اعلام کرد، میانگین صادرات نفت عراق در ماه فوریه نسبت به ماه قبل از آن با افزایش روبرو بوده است و میانگین صادرات نفت عراق به طور میانگین روزانه ۲ میلیون و ۵۹۷ هزار بشکه بود، این در حالی است که در ماه قبل از آن، یعنی ژانویه این رقم ۲ میلیون و ۵۳۵ هزار بشکه در روز گزارش شده است.

در همین حال، وی به این نکته اشاره کرد که میزان صادرات نفت از پالایشگاه های جنوبی عراق در ماه فوریه ۲ میلیون و ۲۹۳ هزار بشکه و از قسمت شمالی و از طریق خط لوله کردستان عراق، ۳۰۴ هزار بشکه بوده است.

همچنین وی گفت، این مقدار صادرات در ماه فوریه به رقم ۳ میلیارد و ۴۴۹ میلیون دلار رسید و نفت خام عراق بشکه ای ۴۷.۴۳ دلار به فروش رسید.