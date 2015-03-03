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۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۳۵

دریجانی:

طوفان بزرگترین قنات شهرستان فهرج را مسدود کرد

طوفان بزرگترین قنات شهرستان فهرج را مسدود کرد

کرمان – مدیرجهاد کشاورزی فهرج گفت: بزرگترین قنات فهرج به دلیل بروز طوفان شن و ریزش بخشی از قنات مسدود شده است.

علی دریجانی در گفتگو با مهر با اشاره به بروز طوفان شدید شن در روزهای گذشته در شهرستان فهرج در شرق استان کرمان گفت: بر اثر این طوفان یکی از قدیمترین و پر آبترین قناتهای فهرج دچار خسارت شده است و به همین دلیل آبدهی قنات متوقف شده این درحالی است که چندین روستا به آب این قنات وابسته هستند.

وی افزود: هم اکنون کار ترمیم این قنات در حال انجام است اما اجرا این طرح و مرمت و استحکام بخشی مجدد قنات به اعتبار نیاز دارد.

وی تصریح کرد: پس از طوفان، شن در بخشهایی از قنات دپو شده و افزایش وزن موجب ریزش سازه شده است.

دریجانی طول این قنات را حدود 10 کیلومتر است و دبی قنات 50 لیتر در ثانیه بوده است.

وی گفت: مناطق روستایی و کشاورزی وابسطه به قنات 100 هکتار می باشد و برای بازسازی این قنات به 100 میلیون تومان اعتبار نیاز است.

گفتنی است مزارع و باغهای کشاورزان از همین قنات آبیاری می شوند و اب شرب این روستاها نیز از همین منبع تامین می شود.

 

کد مطلب 2510530

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