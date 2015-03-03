امسال، ۴۳ تن ماهی استخوانی در لنگرود صید شد

ابوالقاسم حسندوست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر ساله فصل صید ماهیان استخوانی از ۲۰ مهر ماه آغاز و تا ۱۵ فروردین سال بعد ادامه دارد که مجموع صيد انجام شده در شهرستان لنگرود تاكنون ۴۳ تن بوده است.

وی ميزان صید را، ۳۷ تن از گونه ماهی كفال و ۵ تن از گونه ماهی سفيد و یک تن از ساير آبزيان اعلام کرد و گفت: صیدها توسط سه شركت تعاونی پره صيادی شهرستان لنگرود واقع در منطقه چاف و چمخاله و تازه آباد انجام شده است.

حسندوست با بیان اینکه دو قطعه ماهی خاوياری نیز در طول فصل گذشته در این شهرستان صید شده، افزود: این گونه از ماهیان خاویاری پس از صید بمنظور استحصال تخم و توليد بچه ماهيان خاوياری بصورت زنده تحويل مراكز بازسازی ذخاير شيلات شده اند.

رئيس اداره شیلات لنگرود تصریح کرد : ۲۱۸ نفر در سه شرکت تعاونی پره صيادی شهرستان لنگرود مشغول به صید هستند که میزان فروش صید استحصال شده مبلغ هفت میلیارد و ۵۶۱ میلیون ریال بوده است.

حسندوست گفت: این میزان صید نسبت به سال قبل، کاهش ۱۵ درصدی داشته است.