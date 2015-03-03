۲۸۰ هزار اصله نهال در لرستان توزیع شد

مهرداد بهاروندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی امسال بیش از ۲۸۰ هزار اصله نهال درخت در سطح استان لرستان و مردم توزیع شده است.

وی با بیان اینکه توزیع این میزان نهال در استان در راستای توسعه فضای سبز بوده است عنوان کرد: تعیین مکان کاشت این نهال ها و همچنین گونه ای که مورد کشت قرار می گیرد از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان به برنامه های این اداره کل در هفته منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: هفته منابع طبیعی هر سال از ۱۵ تا ۲۱ اسفند ماه بوده و برنامه های در نظر گرفته شده در این هفته در راستای ترویج و اشاعه فرهنگ منابع طبیعی در دستور کار قرار می گیرد.

بهاروندی با اشاره به اینکه شعار امسال در هفته منابع طبیعی "منابع طبیعی با مردم و برای مردم" است عنوان کرد: در این راستا یکی از برنامه های ما در این هفته درختکاری بوده که این اقدام طی روز جمعه هفته جاری در سطح شهرستانهای مختلف با حضور مسئولین استان عملیاتی خواهد شد.

وی همچنین بهره برداری از پروژه های مختلف در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری را یکی دیگر از برنامه های هفته منابع طبیعی در لرستان برشمرد و گفت: همچنین برپایی نمایشگاه و توزیع بسته ها و بروشورهای تبلیغاتی نیز از دیگر برنامه های هفته منابع طبیعی خواهد بود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان همچنین از مستند سازی فعالیتهای این اداره کل طی یک سال گذشته در هفته منابع طبیعی خبر داد.