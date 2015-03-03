۱۵ اسفند ماه زنگ اکسیژن در گاوزانگ زنجان نواخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داود نوری ظهر سه شنبه در جلسه علنی شورای شهر افزود: همزمان با ایام نوروز نمایشگاه گل و گیاه از ۲۰ اسفند ماه در زنجان شروع و تا ۱۵ فروردین ماه سال آینده ادامه دارد و نمایشگاه گل و گیاه اگر با استقبال خوب مردم مواجه باشد این نمایشگاه دائمی خواهد شد.

وی اظهار داشت: نمایشگاه گل و گیاه در پارک ملت دایر می‌شود و در این میان فروشندگان غیر بومی هم در این نمایشگاه حضور دارند.

معاون خدمات شهری شهرداری زنجان، به برنامه‌ریزی انجام شده برای پاکسازی شهر زنجان توسط شهرداری زنجان در ایام نوروز اشاره کرد و گفت: رنگ آمیزی جداول شهری، بهسازی و آماده سازی سرویس‌های بهداشتی، باز بودن سرویس‌های بهداشتی واحدهای تجاری در ایام نوروز و نصب المان‌های شهری از اقدامات شاخص شهرداری زنجان است.

نوری افزود: المان شیخ اشراق طراحی شده برای میدانی به همین نام نصب شده و به زودی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی به طراحی انجام شده برای برپایی هفت تا هشت سفره هفت سین در ایام نوروز اشاره کرد و گفت: این سفره‌ها در مناطق مختلف شهر از جمله ورودی و خروجی شهرها پهن می شود.

معاون خدمات شهری شهرداری زنجان یاد آورشد: ایجاد فضاهای سبز شهری متناسب با ایام نوروز، برگزاری مسابقه دیوار‌نویسی در شهر زنجان و دیوار نویسی روز ۱۵ اسفند ماه هم برنامه هایی است که در این ایام اجرا می شود.

نوری با بیان اینکه روز درختکاری در پیش است گفت: دو هزار اصله نهال در میادین مختلف شهر جا نمایی خواهد شد.