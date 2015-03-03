مجله مهر - کیوان ابراهیمی: هنر معماری، با شکل دادن به فضای شهری، نقش مهمی در زندگی ما ایفا می کند. به وسیله تفاوت در معماری هاست که تمایز در شهرها و کشورها ایجاد می شود. هر معمار و طراح شهری، المان ها را به اشکال متفاوت می بیند و سعی دارد هنرش را بوسیله انواع گوناگون ساختارها بروز دهد.

پل مارپیچ (سنگاپور)

سنگاپور به دلیل داشتن ساختارهای مدرن و زیبا شناخته شده است. اگر به سنگاپور می روید، حتما باید پل مارپیچی زیبای آن را که از فولاد و شیشه ساخته شده و در روز و شب زیباست ببینید. لامپ های الکتریکی آبی در شب پل را نورانی می کنند و همواره مردمی را می بینید که در حال عکس گرفتن و لذت بردن از این پل و فضای اطراف آن اند.

پل برج، لندن، انگلستان

لندن پر است از مکان هایی که ارزش گشت و گذار دارند. علاوه بر کلیساها و ساختمان های تاریخی مشهور این شهر، لندن شامل مکان های دیدنی دیگری چون پل های زیبا نیز هست که بهترین آن ها، پل برج نام دارد. این بنا نمادی از ویکتوریاست و هر ساله گردشگران زیادی را جذب می کند.

پل ریالتو (ایتالیا)

ونیز روی آب ساخته شده و آن را بدون پل های متعددش نمی توان در تصور آورد. قایق های گوندولا در همه جای این شهر هستند و می توان با قایق گردی از اکثر جاذبه های ونیز دیدن کرد. پل ریالتو در زمره زیباترین این جاذبه ها قرار دارد و هر کس از زیر آن عبور کند، خاطره اش را همواره در ذهن حفظ خواهد کرد.

پونته وکچیو (ایتالیا)

رودخانه آرنوی ایتالیا همگان را به دیدن پل معروف خود یعنی پونته وکچیو دعوت می کند. مکانی زیبا برای توریست ها که اطراف آن دکان های پارچه و جواهر فروشی به وفور وجود دارند. ضمن دیدن این پل که در شهر فلورانس قرار دارد، می توانید از این شهر افسانه ای دیدن کنید و غذاهای اصل ایتالیایی را تست نمایید.

پل طبیعت (ایران)

بزرگترین پل غیرخودرویی ایران، واقع در بزرگراه مدرس تهران، پلی سه طبقه با طراحی شبیه به درخت است که با طولی برابر ۳۰۰ متر و سازه ای ۲۰۰۰ تنی، بوستان آب و آتش در غرب اراضی عباس آباد را به بوستان طالقانی در شرق این اراضی از روی بزرگراه مدرس متصل می کند. در پیچیده ترین شرایط فنی و اجرایی، ۱۴ هزار قطعه فولادی به وزن ۲ هزار تن، پل طبیعت را در ارتفاع ۴۰ متری از سطح زمین در دل زیباترین فضای سبز پایتخت ایران شکل داده اند تا نمادی جدید برای شهر تهران و گردشگری شهری باشد. احداث پل طبیعت نمونه ای نادر در جهان است که بر روی یک بزرگراه، پلی با هفت هزار متر مربع مساحت و این عظمت صرفا برای عبور عابرین پیاده و دوچرخه و فضای تفریحی ساخته شود .

پل دروازه طلایی (آمریکا)

این پل از سال ۱۹۳۷، مهمترین نماد سان فرانسیسکو است و ۳۰ میلیون دلار صرف ساخت آن شده است. این سازه که سانفرانسیسکو را به شمال کالیفرنیا وصا می کند همواره عکاسان جهان را جذب خود کرده است. رنگ این پل نارنجی متمایل به قرمز، معروف به نارنجی بین‌المللی است. این رنگ برای هماهنگی این پل با محیط اطراف خود و جلوه بیشتر آن در مه و غبار (که از شرایط آب و هوایی ویژه آن منطقه است) انتخاب شده است.

پل بروکلین (آمریکا)

نیویورک همواره چیزی برای متعجب کردن بازدیدکنندگان دارد. پل بروکلین توسط جان روبلینگ ساخته شده و ۱۵ سال به طول انجامید تا وی بتواند طرح اش را در شورای شهر تصویب کرده و رویایش را محقق کند. هرچند عمر جان به اتمام این سازه قد نداد و پسرش، واشینگتن روبلینگ آن را به پایان رساند.