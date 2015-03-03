محض اطلاع رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، آیین رونمایی از کتاب «محض اطلاع؛ تحلیل محتوای جلد هفتم یادداشت های اسدالله علم» روز دوشنبه هجدهم اسفند ماه، با حضور دکتر غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور؛ و جمعی از شخصیت های فرهنگی کشور، توسط اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، برگزار خواهد شد.

«محض اطلاع» در ۲۲۷ صفحه‌، تحلیلی بر جلد هفتم یادداشت‌های امیراسدالله عَلَم است. جلد هفتم خاطرات عَلَم که در سال جاری منتشرشده درواقع به لحاظ زمانی اولین دفتر خاطرات وی است که وقایع اول اردیبهشت ۱۳۴۶ تا ۲۱ بهمن ۱۳۴۷ را در بر می‌گیرد.

غلامعلی حدادعادل معتقد است یادداشت‌های عَلَم که بیش از بیست سال از آغاز انتشارش می‌گذرد، به نحو قابل‌قبول مورد توجه قرار نگرفته و قابلیت بررسی‌های تاریخی و دانشگاهی بسیاری دارد که می‌تواند در رشته‌های تاریخ و علوم‌سیاسی موضوع بررسی انواع پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد قرار بگیرد.

در این کتاب پس از پیشگفتار و مقدمه، طرح کلی محتویات یادداشت‌های عَلَم ارائه شده و در سرفصل‌هایی مجزا با انتخاب بخش‌هایی کوتاه از کتاب، به ذکر خاطراتی از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در سال ۱۹۶۸ انجام شده و در آن نیکسون پیروز شده بود، پرداخته است. همچنین جنگ شش‌روزه اعراب و اسرائیل نیز در این کتاب مورد واکاوی قرار گرفته است که مهم‌ترین واقعه در مدت نگارش جلد هفتم خاطرات عَلَم به‌حساب می‌آید.

نویسنده، همچنین با استناد به بخش‌هایی از جلد هفتم یادداشت‌های عَلَم و ذکر گزیده‌ای از خاطرات وی، آلودگی اخلاقی شاه و شخص عَلَم را ذکر کرده و با اشاره به ولخرجی و تجمل‌زدگی آن دوران جزئیاتی از استبداد در حکومت شاه را از کلام امیر اسدالله عَلَم بیان کرده است.

گفتنی است، این کتاب از سوی «انتشارات فراوا (انتشارات فرهنگ ایران و اسلام)» منتشر شده است.

آیین رونمایی از این کتاب، ساعت ۱۸-۱۶ روز دوشنبه، هجدهم اسفند ماه، در فروشگاه ترنجستان بهشت، واقع در خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به میرداماد برگزار خواهد شد.