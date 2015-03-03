محمد صادق نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه دوسالانه طراحان استان قم سهشنبه ۱۲ اسفندماه ساعت ۱۷ در نگارستان اشراق برگزار میشود.
وی ادامه داد: این نمایشگاه از ۱۲ تا ۲۷ اسفند ماه برپا بوده و علاقمندان برای بازدید میتوانند صبحها از ساعت ۹ تا ۱۳ و عصرها از ساعت ۱۷ تا ۲۰ نگارستان اشراق واقع در خیابان شهدا (صفائیه) مراجعه کنند.
مدیر نگارستان اشراق عنوان کرد: نمایشگاه دوسالانه طراحان استان قم همزمان در نگارخانه فرهنگ نیز برپا میباشد.
گفتنی است پیش از این نمایشگاه طراحان گرافیک استان قم در نگارستان اشراق برپا بود.
نظر شما