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۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۳۲

نوری به مهر خبر داد:

نمایشگاه دوسالانه طراحان قم برپا می‌شود

نمایشگاه دوسالانه طراحان قم برپا می‌شود

قم- مدیر نگارستان اشراق قم گفت: یازدهمین نمایشگاه دوسالانه طراحان استان قم در این نگارستان برپا می‌شود.

محمد صادق نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه دوسالانه طراحان استان قم سه‌شنبه ۱۲ اسفندماه ساعت ۱۷ در نگارستان اشراق برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این نمایشگاه از ۱۲ تا ۲۷ اسفند ماه برپا بوده و علاقمندان برای بازدید می‌توانند صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۳ و عصرها از ساعت ۱۷ تا ۲۰ نگارستان اشراق واقع در خیابان شهدا (صفائیه) مراجعه کنند.

مدیر نگارستان اشراق عنوان کرد: نمایشگاه دوسالانه طراحان استان قم همزمان در نگارخانه فرهنگ نیز برپا می‌باشد.

گفتنی است پیش از این نمایشگاه طراحان گرافیک استان قم در نگارستان اشراق برپا بود.

کد مطلب 2510553

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