نمایشگاه آشنایی با تهدیدات فضای مجازی در کرمانشاه برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نمایشگاه آشنایی با آسیب ها و تهدیدات فضای مجازی، پیش از ظهر سه شنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی در دبیرستان دخترانه حضرت فاطمه(س) شهر کرمانشاه افتتاح شد.

این نمایشگاه با هدف آشنایی دانش‌ آموزان با تهدیدات و آسیب‌ های فضای مجازی به مدت یک هفته برپا خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در این مراسم با اشاره به موفقیت های علمی کشور در سال های پس از انقلاب، بر لزوم آشنایی دانش آموزان با تهدیدات و آسیب های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی تاکید کرد.

سلیمان محبی افزود: با توجه به گستردگی شبکه های اجتماعی، آشنایی نوجوانان و جوانان ما با اینگونه آسیب ها لازم و ضروری است.

وی گفت: در دنیای امروزی بسیاری از آسیب های اجتماعی در نتیجه ناآگاهی افراد شکل می گیرد که در موارد زیادی نیز غیرقابل جبران است.

محبی، دانش آموزان را به عنوان سرمایه ها و آینده سازان کشور برشمرد و اظهار داشت: دانش آموزان ما در کنار استفاده از تکنولوژی های روز باید با خطرات و آسیب های آن نیز آشنا باشند.