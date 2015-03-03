ضرورت مطالعه گونه پرندگان در اردبیل/ تهدید ۷۰ درصدی شکار

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسوی پیش از ظهر سه شنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: در حال حاضر ۵۳۵ گونه پرنده در کشور و ۱۳۵ مورد در استان شناسایی شده است.

وی افزود: این در حالی است که بررسی ها گواه بر تعداد بیشتر پرندگان است و باید مطالعات جامع و تکمیلی برای شناسایی گونه ها انجام شود.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان تعداد کل گونه های جانوری شناسایی شده در استان را ۲۱۲ مورد خواند و افزود: از این تعداد ۳۱ مورد پستاندار، ۱۳۵ مورد پرنده، ۲۷ مورد خزنده، هشت مورد دوزیست و ۱۵ مورد ماهی است.

موسوی عمده اقدامات امنیتی حفاظت از این گونه ها را سرشماری منظم به ویژه در گونه های پستانداران و پرندگان عنوان و اضافه کرد: این سرشماری هر سال در دو نوبت انجام می شود.

وی با اذعان به مطالعه پراکنش مناطق زیست گونه ها، ادامه داد: استفاده از ابزارهای حفاظتی و نظارتی از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان تصریح کرد: تعداد ۱۷ گونه جانوری از کل گونه های شناسایی شده در وضعیت نامناسب جمیعتی و زیستی قرار دارند.

موسوی با تاکید به اینکه شکار و صید ۷۰ درصد تهدید گونه ها را به دنبال دارد، افزود: در راستای افزایش جمعیت و حمایت از گونه های در معرض تهدید مناطق حفاظت شده ساماندهی شده است.

وی تاکید کرد: در عین حال مناطقی نیز به عنوان مناطق حفاظت شده شناسایی شده و پیشنهاد شده است.