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۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۴۵

جلسه نوبت صبح مجلس پایان یافت

جلسه نوبت صبح مجلس پایان یافت

جلسه نوبت صبح مجلس شورای اسلامی برای بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر جلسه علنی نوبت صبح روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش پایان یافت.

در جلسه نوبت صبح بررسی بندهای لایحه بودجه به پایان رسید. در جلسه نوبت بعد از ظهر به جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارسال شده بود مانند تبصره هدفمندی یارانه بررسی خواهد شد.

به دلیل اینکه کمیسیون تلفیق باید در فاصله تنفس تشکیل جلسه داده و در خصوص بندهای مراعا مانده تصمیم گیری کند جلسه نوبت عصر ساعت ۱۵ تشکیل خواهد شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایندگان خواست سر وقت در جلسه نوبت عصر حضور یابند تا فردا نیز شورای نگهبان تشکیل جلسه داده و لایحه بودجه را بررسی کند.

 

 

کد مطلب 2510559

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