اعضای ۳ بیمار مرگ مغزی در سال جاری در رفسنجان اهدا شد

محمد میرزابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری اعضای بیماران مرگ مغزی مرحومان عباس آئین، حسین فاتحی و پژمان اقتدارنژاد به نیازمندان دریافت اعضا اهدا شده است.

وی افزود: از آغاز راه اندازی مرکز پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال ۸۶، تاکنون اعضای ۷ بیمار مرگ مغزی با رضایت خویشاوندان آنها اهدا شده است.

وی بیان داشت: طی چندسال گذشته آما رضایت به اهداء عضو از ۵درصد به ۲۹درصد در کشور ارتقاء یافته است كه البته ایجاد این رشد چشمگیر با سختی فراوان همراه بوده است.

میرزابیگی تصریح کرد: مرگ مغزی فرصتی از سوی خداوند برای خانواده ها و افرادی كه به دنبال بالاترین معجزه الهی یعنی زنده شدن مردگان هستند می باشند و به فرموده خداوند طبق آیه ۳۲ سوره مباركه مائده هر كه نفسی را حیات بخشد مانند آن است كه همه مردم را حیات بخشیده است جامه عمل بپوشانند با اهداء عضو لبخند به تخت هایی در بیمارستان بر می گردد و تا سال های سال بیماری كه منتظر مرگ بوده سالم و سلامت زندگی می كند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان خاطرنشان کرد: اعضای حیاتی در صورت اقدام به موقع می توانند در بدن شخص دیگری از طریق پیوند اعضاء استفاده شوند در غیر اینصورت تخریب اعضای بدن به فاصله كمی پس از مرگ آغاز می شود و به همین دلیل فرایند اهداء و پیوند عضو باید هر چه سریعتر انجام شود. شرایط پزشكی فرد در زمان مرگ مغزی تائید كننده قابلیت وی برای اهداء عضو است.

این مسئول اعضای قابل پیوند را قلب، ریه، كلیه، پانكراس، كبد و روده و نسوج قابل پیوند را قرنیه، دریچه قلب، پوست، تاندون، غضروف و مغز استخوان دانست و گفت: شهروندان می توانند فرم اهدای عضو را در سایت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان پر کرده و پس از صدور کارت اهدا، این کارت به نشانی آنها ارسال می شود.

تفاوت مرگ مغزی و کما

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان درباره تفاوت مرگ مغزی و کما عنوان کرد: مرگ مغزی عبارت است از قطع تمامی فعالیت های مغز و ساقه مغز به طور همزمان که این فرد با اینكه ضربان قلب دارد دستگاه گیرنده امواج مغزی هیچگونه موجی را از مغز ثبت نمی كند و خط صاف رسم می کند. قلب به دلیل خود كار بودن تا زمانی كه بیمار به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است و اكسیژن دریافت می كند به ضربان خود ادامه داده و به محض جدا كردن بیمار از دستگاه قلب از كار خواهد افتاد.

میرزابیگی افزود: در كما یا اغماء كاهش اعمال مغز است و امكان برگشت هوشیاری بیمار وجود دارد ولی در مرگ مغزی این امكان بازگشت وجود ندارد. مرگ مغزی به دنبال ضربه شدید به سر از جمله تصادفات رانندگی یا سقوط از ارتفاع، غرق شدگی، مسمومیت، سكته مغزی و خونریزی مغزی ایجاد می شود.