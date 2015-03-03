  1. سیاست
  2. مجلس
۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۴۷

با تصویب مجلس مقرر شد؛

دستگاهها یک درصد هزینه تبلیغات خود را به رسانه ملی می پردازند

دستگاهها یک درصد هزینه تبلیغات خود را به رسانه ملی می پردازند

مجلس به دستگاههای اجرایی اجازه داد تا در سال ۹۴، یک درصد از اعتبارات خود را برای تبلیغات و فرهنگ سازی فعالیت هایشان و با عقد قرارداد به رسانه ملی پرداخت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز تبصره ای را تصویب کردند که در صورت تایید نهایی آن در شورای نگهبان، دستگاههای اجرایی مجاز خواهند بود تا بخشی از هزینه اطلاع رسانی و فرهنگی سازی فعالیت های خود را به رسانه ملی پرداخت کنند.

با تصویب نمایندگان و بر اساس تبصره الحاقی ۱۵ به لایحه بودجه، «به دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري اجازه داده مي‌شود يك ‌درصد از اعتبارات خود به استثنای فصول (۱)، (۴) و (۶) را به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اختصاص دهند تا اين سازمان براساس تفاهم‌نامه منعقده با دستگاه و سازمان‌هاي مذكور، جهت فرهنگ‌سازي و آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني نسبت به فعاليت‌هاي آنها اقدام كند».

 

کد مطلب 2510564

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها