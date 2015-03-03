دستگاهها یک درصد هزینه تبلیغات خود را به رسانه ملی می پردازند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز تبصره ای را تصویب کردند که در صورت تایید نهایی آن در شورای نگهبان، دستگاههای اجرایی مجاز خواهند بود تا بخشی از هزینه اطلاع رسانی و فرهنگی سازی فعالیت های خود را به رسانه ملی پرداخت کنند.

با تصویب نمایندگان و بر اساس تبصره الحاقی ۱۵ به لایحه بودجه، «به دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري اجازه داده مي‌شود يك ‌درصد از اعتبارات خود به استثنای فصول (۱)، (۴) و (۶) را به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اختصاص دهند تا اين سازمان براساس تفاهم‌نامه منعقده با دستگاه و سازمان‌هاي مذكور، جهت فرهنگ‌سازي و آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني نسبت به فعاليت‌هاي آنها اقدام كند».