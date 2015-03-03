برگزاری جشن گلریزان جامعه ورزش قم همزمان با هفته نیکوکاری

حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم گلریزان همزمان با هفته نیکوکاری با حضور جامعه ورزش قم برگزار می‌شود و مسئولان هیئت‌های ورزشی قم و خیران در آن شرکت می‌کنند.

وی افزود: این جشن گلریزان روز جمعه مورخ ۱۵ اسفندماه از ساعت ۹ صبح در ورزشگاه شهید حیدریان زور خانه شهید حسین فهمیده برگزار می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان قم گفت: در این مراسم بخش‌های متنوعی همچون مراسم ویژه اجرای ورزش باستانی برگزار می‌شود و در حاشیه این مراسم گلریزان حمایت از نیازمندان توسط قهرمانان و اهالی ورزش قم انجام می‌شود.

عابدی بیان داشت: پیش از این مراسم گلریزان برای مردم مظلوم غزه توسط جامعه ورزشکاران و هیئت‌های ورزشی قم برگزار شد و امیدواریم در روزهای پایانی سال، برگزاری این جشن گلریزان برکت و خیر معنوی را به جامعه ورزش قم هدیه کند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره سفر ریاست جمهوری به قم عنوان کرد: خوشبختانه سفر دولت تدبیر و امید به قم دارای برکات زیادی برای قم بود که ورزش قم نیز از این برکات بی‌نصیب نماند و طرح‌هایی با محوریت بهسازی و تجهیز اماکن ورزشی قم در این سفر تصویب شد.

مدیرکل ورزش و جوانان قم تصریح کرد: جزئیات مصوبات دولت در سفر به قم در بخش ورزش و توسعه اماکن ورزشی به زودی اعلام می‌شود اما در این سفر، طرح‌هایی برای جذب بودجه مطرح شده که دارای پیشرفت فیزیکی بوده و طرح جدیدی کلنگ زنی نشده است.

عابدی افزود: رویکرد دولت در توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور در حال حاضر تکمیل طرح‌هایی است که پیش از این کلید خورده و تا حدی پیشرفت فیرزیکی داشته و سپس متوقف شده‌اند و دولت، بهره‌برداری از این طرح‌ها را در اولویت قرار داده است.