تشدید برخورد با قاچاق موادمحترقه/پیشگیری فرهنگی در اولویت باشد

رضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته ستاد قاچاق کالا و ارز استان کردستان به ویژه در روزهای منتهی به پایان سال اظهار داشت: قاچاقچیان مواد محترقه مخل رفاه مردم هستند و باید با آنها برخورد جدی صورت گیرد.

وی با اشاره به لزوم تشدید برخوردها با افرادی کع مخل امنیت عمومی مردم هستند، افزود: ایجاد بستری نا آرام و هنجار شکن هدف قاچقچیان است و از این نیروی انتظامی و آگاهی باید با تمام توان در برابر این عده مخل امنیت بایستند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان بیان کرد: در سال ‌های گذشته عناصر فرصت‌ طلب با ورود مواد محترقه غیر استاندارد به استان لطمات زیادی را از نظر جسمی و روحی به پیکر جامعه وارد کرده‌ اند و به همین دلیل باید در سال جاری با این پدیده مخرف برخورد شود.

میرزایی به توطئه های دشمن در خصوص قاچاق در کشورمان اشاره کرد و یادآور شد: ایجاد ناهنجاری در جامعه از مهم ‌ترین اهداف دشمن از ورود این مواد محترقه به صورت قاچاق به استان است تا ضمن وارد نمودن صدمات جسمی به بخشی از جامعه ایجاد رعب و وحشت کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه هر ساله در ایام چهارشنبه ‌سوری و شب عید شاهد استفاده از این مواد محترقه از سوی کودکان، نوجوان و جوانان هستیم که برای ایجاد لحظاتی شاد به قول خودشان دنیایی پشیمانی را به بار می‌ آورند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان گفت: اقدامات پیشگیرانه در این حوزه به مراتب سهل‌ و ارزان ‌تر از درمان است و نباید اجازه داده به خاطر بی ‌احتیاطی و کم آگاهی عده ‌ای آسیب‌ های جبران ناپذیر متوجه سایر افراد جامعه شود.

میرزایی به اهمیت مقابله با قاچاق در گلوگاه های مرزی استان کردستان اشاره کرد و اظهار داشت: جلوگیری از ورود مواد محترقه به استان با تشدید برخوردها در گلوگاه‌ های مرزی از جمله مباحثی است که باید به صورت ویژه در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.

وی افزود: ضربه ‌زدن به باندهای کلان در حوزه قاچاق کالا و ارز به ویژه قاچاقچیانی که قصد دارند با ورود مواد محترقه خطرناک و غیر استاندارد مشکلاتی را برای مردم ایجاد کنند باید در دستور کار قرار گیرد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان بیان کرد: در کنار انجام اقدامات سخت و مقابله در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ویژه ورود مواد محترقه باید اقدامات نرم نیز انجام شود و باید در قابل برنامه‌ های مختلف در این زمینه فرهنگ ‌سازی شود.

وی به اهمیت فعالیت های فرهنگی در بین اقشار مختلف مردم برای مقابله با قاچاق اشاره کرد و افزود: فرهنگ سازی در بین اقشار مختلف مردم یکی از نیازهای ضروری است و در این راستا ادارات و سازمان های متولی این بخش رسالت سنگینی بر عهده دارند.

میرزایی در بخش دیگری از سخنان خود به آثار مخرب قاچاق کالا در جامعه اشاره کرد و یادآور شد: پدیده قاچاق کالا در کنار تهدیدات اقتصادی و لطماتی که از این ناحیه بر پیکر جوامع می ‌زند در زمینه بروز خطرات امنیتی نیز نقش بسزایی دارد.

وی یادآور شد: استان کردستان با گستردگی مرز۲۲۰ کیلومتری با کشور عراق رو به رو است و بدون شک مرزها به عنوان یک فرصت می‌ توانند بستر توسعه اقتصادی را فراهم سازند و این مهم تنها در صورت قانونمند شدن مبادلات مرزی امکان پذیر است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان ادامه داد: دشمنان در راستای حذف ارزش ‌های فرهنگی جامعه ایرانی و جایگزین کردن ضد ارزش ‌ها بسیار تلاش کرده اند و براساس بررسی ‌های انجام گرفته مبادلات کالا های قاچاق صرفا به دلیل نرخ سود نیست.

میرزایی گفت: ضربه زدن به باورهای دینی و اعتقادی تنها هدف از تحمیل این همه هزینه از سوی دشمنان برای ورود مشروبات الکلی و اقلام ضد فرهنگی به صورت قاچاق به کشور ایران اسلامی است.

وی اظهار داشت: پیشگیری و فرهنگ سازی در بحث مبارزه با قاچاق کالا امری ضروری است و باید با فرهنگ سازی درست مانع استفاده مردم از کالاهای قاچاق شد و این مهم یکی از بهترین راهکارها در راستای مقابله عملی با قاچاق کالا به شمار می رود.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان در پایان گفت: مردم استان کردستان در برنامه های مختلف مشارکت و همکاری خوبی دارند و به همین دلیل باید از ظرفیت های مردمی در اختیار در راستای مقابله با قاچاق کالا بهره برداری کرد.