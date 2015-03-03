تداوم کارهای فرهنگی لازمه تحقق یک جامعه سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی پیش ازظهر سه شنبه در دیدار با مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی بندرعباس با تاکید بر تداوم کارهای فرهنگی این مهم را لازمه تحقق یک جامعه سالم و همراه با آرامش دانست و بیان داشت: اگر ترویج و تبیین فرهنگ با آموزش همراه باشد می تواند در جهت تعالی و رشد فرهنگ شهروندی موثر واقع گردد.

وی ادامه داد: استفاده از تعابیر و شعارهای مناسب و توام با ادب در رسانه ها و تبلیغات محیطی می تواند نقش موثری را در جهت داشتن یک شهر سالم ایفا کند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی هرمزگان با بیان اینکه ایران اسلامی از گنجینه و روایات ارزشمندی برخوردار است خاطر نشان کرد: همانطور که دین مبین اسلام همه را به مهربانی و عطوفت توصیه کرده و فراخوانده است ما نیز باید در به کارگیری از شعارها و تعابیر از این دین مبین که منشا همه خوبی هاست استفاده و بهره کافی را ببریم.

وی با بیان اینکه کار فرهنگی یک کار پرظرافتی ست تصریح کرد: استفاده از تعابیر مناسب در تبلیغات محیطی موجب اخلاق و اخلاق مداری در جامعه می شود و این امر با صرف وقت و مشورت حاصل می گردد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان اضافه کرد: وظایف شهر و شهروند و ترسیم نحوه ارتباط بین این دو مقوله از مسایل کلیدی و اساسی مرتبط با فرهنگ شهروندی و شهرنشینی است.

وی با بیان اینکه شهروند و شهر مکمل یکدیگر هستند خاطر نشان کرد: این دو مقوله با هم ارتباط ذاتی دارند و نمی‌توان آنها را از هم جدا کرد و یک شهروند هم در مقابل شهر خود وظایفی دارد که در حفظ، پاکیزگی و پویایی آن باید احساس مسئولیت داشته باشد.

نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: اگر تک تک این عناصر وظایف خود را حول محور ساختن یک شهر خوب به درستی انجام دهند بدون شک شهری سالم و زیبا در خور شان مردم شریف خواهیم داشت.

آیت الله نعیم آبادی با اشاره به اينكه ارتقا و تبيين فرهنگ شهروندي، سبك زندگي ديني و تبليغات شهري نيازمند فرهنگسازي است، گفت: اين مركز قابليت خوبی براي تامين محتواي لازم جهت تبليغات و فرهنگسازي عمومي دارد.