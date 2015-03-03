به گزارش خبرنگار مهر، میلاد عبادی‌پور که در جریان رقابتهای گروهی لیگ برتر والیبال دچار مصدومیت شده بود و چند هفته را دور از میادین سپری کرد این بار از ناحیه کمر دچار آسیب دیدگی شده که همین موضوع نگرانی‌هایی را برای کادر فنی تیم شهرداری ارومیه ایجاد کرده است.

سیدعباسی سرمربی تیم شهرداری در این باره به خبرنگار مهر گفت: مشخص نیست که وی در مرحله نیمه نهایی برابر میزان خراسان بازی کند یا خیر. متاسفانه این آسیب دیدگی مزمن بوده که هر از گاهی میلاد با آن دست به گریبان است. باید تا آخرین لحظات صبر کرد تا پزشکان درباره او نظر بدهند.