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۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۰۴

لیگ برتر والیبال؛

وضعیت مبهم میلاد عبادی‌پور برای حضور در مرحله نیمه نهایی

وضعیت مبهم میلاد عبادی‌پور برای حضور در مرحله نیمه نهایی

مصدومیت دوباره ستاره جوان تیم شهرداری ارومیه نگرانی‌های زیادی را برای کادر فنی این تیم در آستانه بازی با میزان مشهد به وجود آورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد عبادی‌پور که در جریان رقابتهای گروهی لیگ برتر والیبال دچار مصدومیت شده بود و چند هفته را دور از میادین سپری کرد این بار از ناحیه کمر دچار آسیب دیدگی شده که همین موضوع نگرانی‌هایی را برای کادر فنی تیم شهرداری ارومیه ایجاد کرده است.

سیدعباسی سرمربی تیم شهرداری در این باره به خبرنگار مهر گفت: مشخص نیست که وی در مرحله نیمه نهایی برابر میزان خراسان بازی کند یا خیر. متاسفانه این آسیب دیدگی مزمن بوده که هر از گاهی میلاد با آن دست به گریبان است. باید تا آخرین لحظات صبر کرد تا پزشکان درباره او نظر بدهند.

کد مطلب 2510572

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