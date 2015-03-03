۱۶ پایگاه شهری اورژانس در اردبیل فعال می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفرزاده ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از پایگاه های اورژانس اردبیل تاکید کرد: طرح امداد نوروزی از ۲۷ اسفند ماه لغایت ۱۵ فروردین ماه سال آینده آغاز می شود.

وی افزود: در این ایام ۴۰ پایگاه اورژانس در سطح استان فعال خواهند شد که از این تعداد ۱۶ مورد شهری و مابقی بین شهری و جاده ای است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان با اذعان به اینکه هر پایگاه به فاصله ۴۰ کیلومتر از دیگری فعال خواهد بود، اضافه کرد: علاوه بر این چهار ایستگاه سلامت به منظور ویزیت مقدماتی در سطح استان فعال می شود.

جعفر زاده از انجام بازدید های مکرر از پایگاه ها خبر داد و تصریح کرد: تلاش بر این است به محض گزارش یک حادثه نیروهای اورژانس با رعایت زمان استاندارد در محل حاضر شوند.

وی با بیان اینکه قبل از شروع امداد نوروزی برنامه آماده باش روز چهارشنبه سوری تعریف شده است، یادآور شد: سال گذشته ۸۱ مورد مصدوم در حوادث چهارشنبه سوری به مراکز درمانی انتقال یافت.

به گفته رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان از این تعداد ۹ مورد منجر به بستری مصدوم شد و بقیه به صورت سرپایی درمان شدند.

وی با اذعان به اینکه عملیات آماده باش اورژانس در روزهای ۲۶ و ۲۷ اسفند ماه برنامه ریزی شده است، خواستار مراقبت خانواده ها و به ویژه کودکان شد.

جعفر زاده با یادآوری نابینا شدن دختر سه ساله ای در حوادث چهارشنبه سوری سال ۹۰ افزود: باید از وسایل ایمن آتش بازی استفاده کرد تا شاهد این حوادث نباشیم.