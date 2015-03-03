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۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۱۴

بارش باران و تردد روان در جاده‌های کشور

بارش باران و تردد روان در جاده‌های کشور

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور به تشریح آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور پرداخت.

 به گزارش خبرگزاری مهر ،سرهنگ نادر رحمانی رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور با اشاره به آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور، اظهار کرد: طبق‌آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، هم اکنون در تمامی جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی بیان کرد: بر همین اساس در استان‌ آذربایجان شرقی در اکثر محور‌ها بارش باران گزارش شده و در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی در پایان عنوان کرد: محورهای شمشک – دیزین، پونل – خلخال، قم – گرمسار – چمستان – وازتنگه، اردبیل – سرچم، محور فرعی جواهر ده به علت رانش زمین کماکان تا اطلاع ثانوی مسدود است.

کد مطلب 2510578

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