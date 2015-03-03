به گزارش خبرگزاری مهر ،سرهنگ نادر رحمانی رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور با اشاره به آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور، اظهار کرد: طبق‌آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، هم اکنون در تمامی جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی بیان کرد: بر همین اساس در استان‌ آذربایجان شرقی در اکثر محور‌ها بارش باران گزارش شده و در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی در پایان عنوان کرد: محورهای شمشک – دیزین، پونل – خلخال، قم – گرمسار – چمستان – وازتنگه، اردبیل – سرچم، محور فرعی جواهر ده به علت رانش زمین کماکان تا اطلاع ثانوی مسدود است.