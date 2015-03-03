به گزارش خبرگزاری مهر، سوگواره ملی «میعادگاه عاشورایی دانشجویان» در راستای اجرای برنامه «هفت شهر شایستگی» معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی با همکاری سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان کشور در سطح دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی سراسر کشور به مرحله اجرا درآمده است.

اجرای این سوگواره برای نخستین‌بار در بین دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور با هدف ترویج و هم‌افزایی فرهنگ عاشورایی، اشاعه ساختار ذهنی و عملکردی امام حسین(ع) در جامعه، تعمیق استعدادها و ظرفیت‌های استان و نیز پرورش افرادی که توانایی تأثیرگذاری در این وادی را داشته باشند، برگزار ‌شد.

هدف اصلی از برگزاری این سوگواره نهادینه کردن، انتقال پیام بصیرتی و سبک زندگی امام حسین(ع) عنوان شده و ترویج هنر متعالی انقلاب اباعبدالله‌الحسین(ع)، اشاعه سبک و سیاق زندگی این امام همام در جامعه به‌ویژه در بین جوانان و نوجوانان، بدعت‌شناسی و آگاهی از زمینه‌های ورود بدعت و تحریف در فرهنگ عاشورایی و فراتحلیل آثار، جهت بهره‌گیری مؤثر و مستمر و کاربردی قابل انعکاس در فضای جامعه، از دیگر اهداف این سوگواره به‌شمار می‌رود.

این سوگواره در شش بخش عکاسی (حرفه‌ای و عکاسی با گوشی همراه)، گرافیک (پوستر و اینفوگرافی)، معماری (طراحی المان شهری) شعر، داستان‌کوتاه و فعالیت‌های دانشجویان در فضای مجازی اجرا شد. پس از خاتمه مهلت ارسال آثار این سوگواره در مجموع بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شده است.

در مجموع ۴۲۳۲ اثر از سوی دانشجویان ارسال شده است که ۱۰۵۰ اثر در بخش شعر، ۲۰۸ اثر در بخش داستان کوتاه، ۲۴۵۶ اثر در بخش عکاسی، ۱۳۰ اثر در گروه گرافیک، ۱۱۵ اثر؛ فضای مجازی و ۲۰۱ اثر در گروه طراحی المان شهری ارائه شده است.

مراسم اختتامیه این سوگواره امروز سه‌شنبه ۱۲ اسفندماه رأس ساعت ۱۵ به میزبانی حسینیه اعظم زنجان و با حضور برگزیدگان همه بخش‌ها برگزار می‌شود و آیت‌الله خاتمی امام جمعه زنجان، حجت‌الاسلام اکبری‌جدی، مدرس دانشگاه تهران و مهدی فیض، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی میهمانان ویژه این برنامه خواهند بود. همچنین شاعران برجسته‌ای نظیر حاج ولی‌الله کلامی و حمیدرضا برقعی در این برنامه حضور خواهند داشت.