ساعت فعالیت قطار شهری شیراز در نوروز ۵ ساعته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، زین العابدین عرب ظهر سه شنبه در نشست خبری فعالیت های شورای شهر شیراز تاکید کرد: قطار شهری شیراز فعالیت خود را در فاز یک خط یک از چند ماه قبل آغاز کرده و با برنامه ریزی که انجام شده از ۱۶ اسفند ماه فعالیت خود را به پنج ساعت در روز ارتقاع می دهد.

وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی انجام شده ساعت کار قطار شهری در فاز یک خط یک تا اول مهر ماه سال آینده به هشت ساعت در روز خواهد رسید.

سخنگوی شورای شهر شیراز در خصوص وضعیت فاز دوم خط یک مترو نیز تاکید کرد: بودجه مناسبی تخصیص یافته در اعتبارات مناسبی برای سال ۹۴ در نظر گرفته شده و مشکل امروز نیز ایستگاه امام حسین(ع) و ایستگاه بازار وکیل است که در حال بررسی و رفع مشکلات است.

عرب در خصوص ایام نوروز نیز گفت: برای تسهیل در امور رفت و آمد میهمانان نوروزی تعدادی اتوبوس مجهز از ناوگان شرکت اتوبوسرانی در محل کمپ های نوروزی مستقر می شود.

وی افزود: ۶۰ دستگاه اتوبوس جدید نیز خریداری شده که از اویل سال ۹۴ شروع به کار خواهند کرد.

سخنگوی شورای شهر شیراز ادامه داد: بحث نصب کارتخوان شهروند در اتوبوس های شهری و کنترل دیجیتالی خطوط اتوبوسرانی به طور آزمایشی در خط ۱۴۸ و ۷۰ به زودی راه اندازی می شود.

عرب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت بودجه سال آینده شهردای شیراز نیز گفت: در سال جاری ۸۸ تا ۹۰ درصد بودجه محقق شده و بودجه دو هزار و ۷۸۶ میلیارد تومانی سال ۹۴ نیز در شورا به تصویب رسیده که ۵۸ درصد از محل درآمد های عمومی و دارایی های شهرداری تامین می شود.

وی تصریح کرد: ۴۲ درصد بودجه از سایر منابع مانند سرمایه گذاری و اوراق مشارکت، تسهیلات دریافتی از بانکها و... محقق می شود.

سخنگوی شورای شهر شیراز افزود: ۵.۶ میلیارد تومان نیز کمک دولتی است که این رقم در مقایسه با فعالیت های شهرداری شیراز بسیار اندک و ناچیز است.

عرب ادامه داد: بودجه سال آینده در مقایسه با بودجه سال ۹۳ حدود ۲۷ درصد افزایش داشته ایم و ۸۵ درصد از بودجه سال آینده عمرانی و ۱۵ درصد جاری است.

وی تاکید کرد: ۱۱۵ میلیارد تومان از بودجه سال آینده به فرهنگی و گردشگری اختصاص داده شده است.

سخنگوی شورای شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در پی سیاست های کلی خودکفایی شهرداری شیراز علاوه بر بودجه مورد نظر، سه هزار میلیارد تومان در جهت پیشبرد اهداف اجازه فعالیت در پروژه های شارکت و سرمایه گذاری داده اند.

عرب افزود: اولویت های بودجه عمرانی شیراز تکمیل پروژه های نیمه تمام، تجهیز مراکز ورزشی، فرهنگی و مذهبی، توجه به سرانه فضای سبز، توجه به وضعیت مناطق محروم و توجه به زیبا سازی و افزایش نشاط شهروندان است.

وی در خصوص وضعیت کمربندی شیراز نیز گفت: در این خصوص سه نماینده از شورا با راه و شهرسازی چندین جلسه برگزار کرده اند پیشنهاد داده ایم که زمانی شهرداری این تملک را انجام می هد که اعتبارات دولتی که برای احداث تقاطع غیر هم سطح بر کمربندی به راه و شهرسازی قرار داده به شهرداری واگذار شود.

عرب افزود: امیدواریم در نیمه اول سال ۹۴ کمربندی در اختیار شهرداری گذاشته شود.