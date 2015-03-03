استفاده ابزاری از فتوا ممنوع است

خبرگزاری رسا نوشت: حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین فلاح زاده، رییس ستاد ترویج احکام دین با اشاره به صدور مجوزهای وزارت ارشاد به کنسرتهای موسیقی با خوانندگی زنان گفت: در ایام گذشته سؤالهای بسیاری مبنی بر تک خوانی و آوازخوانی بانوان در مجامع عمومی شده است که لازم است به آنها پاسخ داده شود.
وی افزود: با توجه به اینکه نیمی از جمعیت جهان را بانوان تشکیل میدهند لازم است شخصیت زن را از دیدگاه فقهی اسلام بررسی کنیم، بدیهی است که بین زن و مرد تفاوتهایی در خلقت و طبیعت موجود است که البته به معنای تبعیض بین این دو در احکام اسلامی نیست.
رییس مرکز موضوع شناسی فقهی حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: خداوند برای بانوان و آقایان تکالیفی قرار داده است که شکستن این حدود الهی به کمال بشر ضربه خواهد زد، زیرا که احکام الهی بر اساس مصالح انسان وضع شده است.
وی افزود: ارتباط بین زن و مرد مسلمان دارای محدودیت هایی است که البته به معنای ممنوعیت نیست فقط چارچوبی را بین این دو جنس مشخص میکند که در دید اسلام رعایت آنها لازم و واجب است.
حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده تصریح کرد: اما به طور اجمال می توان گفت که اصل در تکالیف برای زن تستر و پرهیز نامحرمان در ارتباطهای غیر ضروری از یکدیگر است، چرا که بسیاری از ارتباطات زن و مرد نامحرم دارای مفسده است.
عضو ستاد پاسخگویی به استفتائات دفتر رهبر معظم انقلاب با اشاره به فتوای کتاب اجوبه الاستفتائات به نشانی سوال ۱۱ص ۴۶ از در بحث خوانندگی بانوان گفت: ایشان در پاسخ به این سؤال آوازخوانی برای بانوان در مجامع عمومی را اگر غنایی نباشد و شنونده نیز به قصد لذت و ریبه به آن گوش ندهد و مفسدهای نیز بر آن مترتب نباشد حلال میدانند.
وی افزود: اما همه آگاه هستند که آوازخوانی بانوان در مجامع عمومی غالبا با مفسده همراه است بنابراین مسؤولان ذی ربط باید در ترویج این نوع فعالیتها تأمل کنند.
رییس ستاد ترویج احکام با اشاره به فتوای امام خمینی(ره) در این موضوع خاطر نشان کرد: امام خمینی(ره) نیز همین سؤال رادر کتاب استفتائات خود جلد سوم صفحه ۲۷۱ به وجود مفسده معلق کرده اند و اگر مفسده ای در بین باشد بدون تردید حرام است.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به فتوای دیگر مراجع مبنی بر آوازخوانی بانوان تصریح کرد: بقیه علما و مراجع عظام تقلید نیز در استفتائات خود این حکم را منوط بر نبود مفسده و ریبه دانسته اند.
این مبلغ احکام فقهی تصریح کرد: صدور مجوز و درآمد ناشی از این کنسرتها نیز منوط به حکم خود کنسرت است؛ بنابراین اگر کنسرت طبق حکم شرعی حرام باشد صدور مجوز و درآمد ناشی از آن نیز حرام و در غیر این صورت حلال خواهد بود.
وی در پایان گفت: مسؤولان نباید با استفاده ابزاری از فتوای برخی مراجع به ویژه رهبر معظم انقلاب اهداف خود را پیش ببرند.
نظر شما