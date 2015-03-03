استفاده ابزاری از فتوا ممنوع است

خبرگزاری رسا نوشت: حجت‏ الاسلام والمسلمین محمدحسین فلاح زاده، رییس ستاد ترویج احکام دین با اشاره به صدور مجوزهای وزارت ارشاد به کنسرت‏های موسیقی با خوانندگی زنان گفت: در ایام گذشته سؤال‏های بسیاری مبنی بر تک خوانی و آواز‏خوانی بانوان در مجامع عمومی شده است که لازم است به آنها پاسخ داده شود.

وی افزود: با توجه به این‏که نیمی از جمعیت جهان را بانوان تشکیل می‏دهند لازم است شخصیت زن را از دیدگاه فقهی اسلام بررسی کنیم، بدیهی است که بین زن و مرد تفاوت‏هایی در خلقت و طبیعت موجود است که البته به معنای تبعیض بین این دو در احکام اسلامی نیست.

رییس مرکز موضوع شناسی فقهی حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: خداوند برای بانوان و آقایان تکالیفی قرار داده است که شکستن این حدود الهی به کمال بشر ضربه خواهد زد، زیرا که احکام الهی بر اساس مصالح انسان وضع شده است.

وی افزود: ارتباط بین زن و مرد مسلمان دارای محدودیت‏ هایی است که البته به معنای ممنوعیت نیست فقط چارچوبی را بین این دو جنس مشخص می‏کند که در دید اسلام رعایت آنها لازم و واجب است.

حجت‏ الاسلام والمسلمین فلاح زاده تصریح کرد: اما به طور اجمال می‏ توان گفت که اصل در تکالیف برای زن تستر و پرهیز نامحرمان در ارتباط‏‏های غیر ضروری از یکدیگر است، چرا که بسیاری از ارتباطات زن و مرد نامحرم دارای مفسده است.

عضو ستاد پاسخگویی به استفتائات دفتر رهبر معظم انقلاب با اشاره به فتوای کتاب اجوبه‏ الاستفتائات به نشانی سوال ۱۱ص ۴۶ از در بحث خوانندگی بانوان گفت: ایشان در پاسخ به این سؤال آوازخوانی برای بانوان در مجامع عمومی را اگر غنایی نباشد و شنونده نیز به قصد لذت و ریبه به آن گوش ندهد و مفسده‏ای نیز بر آن مترتب نباشد حلال می‏دانند.

وی افزود: اما همه آگاه هستند که آوازخوانی بانوان در مجامع عمومی غالبا با مفسده همراه است بنابراین مسؤولان ذی ربط باید در ترویج این نوع فعالیت‏ها تأمل کنند.

رییس ستاد ترویج احکام با اشاره به فتوای امام خمینی(ره) در این موضوع خاطر نشان کرد: امام خمینی(ره) نیز همین سؤال رادر کتاب استفتائات خود جلد سوم صفحه ۲۷۱ به وجود مفسده معلق کرده ‏اند و اگر مفسده‏ ای در بین باشد بدون تردید حرام است.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به فتوای دیگر مراجع مبنی بر آوازخوانی بانوان تصریح کرد: بقیه علما و مراجع عظام تقلید نیز در استفتائات خود این حکم را منوط بر نبود مفسده و ریبه دانسته ‏اند.

این مبلغ احکام فقهی تصریح کرد: صدور مجوز و درآمد ناشی از این کنسرت‏ها نیز منوط به حکم خود کنسرت است؛ بنابراین اگر کنسرت طبق حکم شرعی حرام باشد صدور مجوز و درآمد ناشی از آن نیز حرام و در غیر این صورت حلال خواهد بود.

وی در پایان گفت: مسؤولان نباید با استفاده ابزاری از فتوای برخی مراجع به ویژه رهبر معظم انقلاب اهداف خود را پیش ببرند.