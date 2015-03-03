رضا میرکریمی کارگردان سینمای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتخابات اخیر خانه سینما که شامگاه ۱۱ اسفندماه برگزار شد و هیات مدیره جدید معرفی شدند، اینگونه گفت: ابتدا باید به هیات مدیره پیشین خسته نباشید بگویم که در دوره سختی خانه سینما را اداره کردند و با تدبیر و صبر توانستند از مرحله دشواری عبور کنند. مخصوصا به دوست عزیزم آقای عسگرپور که به نظرم یکی از مظلومترین مدیر عاملان خانه سینما بود که منافع شخصی را به نفع منافع گروهی و صنفی هزینه کرد نیز خسته نباشید میگویم.
وی ادامه داد: همچنین به هیات مدیره جدید خانه سینما تبریک میگویم و امیدوارم در ماموریتهای آینده خود موفق باشند. البته به اعتقاد من جا دارد ساز و کاری در انتخابات هیات مدیره خانه سینما در نظر گرفته شود که نماینده ای از صنوف تهیهکنندگان و کارگردانان نیز در ترکیب هیات مدیره حضور داشته باشند زیرا این امر باعث قدرتمندتر شدن خانه سینما در تصمیمگیری های کلان آن خواهد شد.
کارگردان فیلم «یه حبه قند» در پاسخ به این پرسش مهر که برخی معتقدند نتیجه انتخابات با لابی هیات مدیره قبل به سمت و سوی خاصی مدیریت شده بود، بیان کرد: من به عنوان ناظر از سوی کانون کارگردانان در انتخابات دیشب حضور داشتم و باید تاکید کنم که مجمع عمومی یکی از بی مساله ترین مجمعها بود و انتخابات نیز کاملا سالم برگزار شد. و اما مساله تعامل و ارتباط صنوف با یکدیگر در پیش از برگزاری انتخابات و در جلساتی که با همدیگر دارند از ابزار هر انتخاباتی است.
میرکریمی همچنین در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه شما درباره سی و سومین جشنواره فیلم فجر و نتایج آرای آن چه نظری دارید؟ عنوان کرد: من معمولا درباره جوایز و نتایج جشنواره فیلم فجر اظهارنظر نمیکنم ولی همانطور که پیش از این بارها اشاره کردهام، ساز و کار داوری جشنواره فیلم فجر را معیوب میدانم و معتقدم از لحاظ حرفهای امکان داوری بیش از ۱۵ جایزه توسط ۵ تا ۷ نفر در بازه زمانی ۱۰ روزه وجود ندارد و خیلی سخت است در چنین شرایطی نتایج داوری را به عدالت نزدیک کرد.
وی همچنین درباره اهدا نشدن جایزه ملی در این دوره از جشنواره فیلم فجر که مورد سوال قرار گرفت، گفت: به نظرم به صلاح بود جایزه ملی که در اختیار دبیر و شورای سیاستگذاران جشنواره فجر است حتما اهدا میشد و از این طریق جشنواره سمت و سوی محتوایی خودش را از دست نمیداد. به سلیقه من فیلمهایی چون «مزار شریف» ساخته حسن برزیده و «روباه» ساخته بهروز افخمی این قابلیت را داشتند که در این بخش مورد توجه قرار بگیرند و آثار ارزشمندی بودند.
کارگردان فیلم «کودک و سرباز» نگاه خود را درباره بخش فیلماولیهای سی و سومین جشنواره فیلم فجر و جوایزی که به آنها اهدا شد نیز اینگونه تشریح کرد: چیزی که من در مورد آن اقناع نشدم و فکر می کنم در اذهان سینماگران هم سوالات زیادی درباره آن وجود دارد این است که چرا جشنواره تصمیم گرفت فیلمهای اول در بخش سودای سیمرغ حضور نداشته باشند.
میرکریمی در پایان درباره تاثیر چنین تصمیماتی توضیح داد: این مدل تصمیمات بدون کارشناسی لطمه هایی به سینما می زند و باعث می شود در آینده شاهد حضور حرفهای های سینما در بخش فیلماولیها نباشیم. اگر اهم فیلماولیها در بخش سودای سیمرغ دیده میشدند حتی ترکیب جوایز هم عوض میشد.
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