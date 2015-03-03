مخالفت مجلس با توزیع بودجه پزشک خانواده بر اساس سرانه جمعیتی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه امروز و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۴ کل کشور، با پیشنهاد رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر حذف تبصره الحاقی ۱۴ لایحه بودجه موافقت کردند و به این ترتیب، مانع توزیع بودجه پزشک خانواده بر اساس سرانه جمعیتی شدند.

در این تبصره آمده بود، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است تا آخر ارديبهشت ماه اعتبارات هزينه‌اي رديفهاي «هدفمندي يارانه‌ها»، «يك درصد ارزش افزوده» و «پزشك خانواده» مندرج در اين قانون را كه در اختيار اين وزارتخانه است، براساس شاخص و سرانه جمعيتي و دستورالعملي كه تعيين مي‌کند، بين دانشگاههاي علوم پزشكي كشور به تفكيك استان و شهرستان توزيع و ابلاغ کند. حداقل ۵ تا ۷ درصد از منابع اين تبصره صرفاً جهت هزينه‌هاي جامعه هدف ايثارگري به مصرف مي‌رسد».

غلامرضا تاجگردون نماینده کهگیلویه و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه که پیشنهاد حذف این تبصره را ارائه کرده بود، اجرای این تبصره را باعث اخلال در کار دولت عنوان کرد؛ مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز به عنوان مخالف حذف تبصره صحبت و آن را در جهت بهبود وضعیت بهداشتی و خدماتی روستاها عنوان کرد، اما در نهایت مجلس به حذف این تبصره رإی موافق داد.