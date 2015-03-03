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۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۲۷

با حذف یک تبصره از لایحه بودجه اعلام شد؛

مخالفت مجلس با توزیع بودجه پزشک خانواده بر اساس سرانه جمعیتی

مخالفت مجلس با توزیع بودجه پزشک خانواده بر اساس سرانه جمعیتی

نمایندگان مجلس با توزیع بودجه هزینه ای طرح هایی همچون «پزشک خانواده» بر اساس سرانه جمعیتی مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه امروز و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۴ کل کشور، با پیشنهاد رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر حذف تبصره الحاقی ۱۴ لایحه بودجه موافقت کردند و به این ترتیب، مانع توزیع بودجه پزشک خانواده بر اساس سرانه جمعیتی شدند.

در این تبصره آمده بود، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است تا آخر ارديبهشت ماه اعتبارات هزينه‌اي رديفهاي «هدفمندي يارانه‌ها»، «يك درصد ارزش افزوده» و «پزشك خانواده» مندرج در اين قانون را كه در اختيار اين وزارتخانه است، براساس شاخص و سرانه جمعيتي و دستورالعملي كه تعيين مي‌کند، بين دانشگاههاي علوم پزشكي كشور به تفكيك استان و شهرستان توزيع و ابلاغ کند. حداقل ۵ تا ۷ درصد از منابع اين تبصره صرفاً جهت هزينه‌هاي جامعه هدف ايثارگري به مصرف مي‌رسد».

غلامرضا تاجگردون نماینده کهگیلویه و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه که پیشنهاد حذف این تبصره را ارائه کرده بود، اجرای این تبصره را باعث اخلال در کار دولت عنوان کرد؛ مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز به عنوان مخالف حذف تبصره صحبت و آن را در جهت بهبود وضعیت بهداشتی و خدماتی روستاها عنوان کرد، اما در نهایت مجلس به حذف این تبصره رإی موافق داد.

کد مطلب 2510605

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