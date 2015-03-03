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۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۱۷

مشهد میزبان پیکر۷ شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) می شود

مشهد میزبان پیکر۷ شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) می شود

مشهد- همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا(س) مشهد مقدس میزبان مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر ۷ شهید مدافع حرم حضرت زینب(س) می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد مردمی پشتیبانی جبهه مقاومت اسلامی مشهد طی اطلاعیه ای در همین رابطه از مردم خداجوی مشهد دعوت کرد تا به منظور شرکت در مراسم وداع با پیکر این شهدا امروز پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد فقیه سبزواری واقع در منطقه طلاب که با حضور خانواده شهدا، رزمندگان و بسیجیان حضور برگزار می شود حضور بهم رسانند.

مراسم وداع با پیکر ۷ شهید مدافع حرم امشب پس از برپایی نماز مغرب و عشاء در مسجد فقیه سبزواری واقع در منطقه طلاب با حضور خانواده شهدا، رزمندگان و بسیجیان برگزار می شود.

پیکر ۷ شهید مدافع حضرت زینب(س) از جمله علیرضا توسلی، رضا بخشی، محمود حکیمی، جاوید یوسفی، نعمت الله نجفی، قاسم سادات و سید حسین حسینی همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا(س) با حضور پر شور اقشار مختلف مردم تشییع و به خاکسپاری می شود.

مراسم تشییع پیکر شهدای مدافع حرم فردا چهارشنبه سیزدهم اسفندماه همزمان با سالروز شهادت صدیقه کبری(س) ساعت ۹ صبح از محل مهدیه مشهد به سمت حرم رضوی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2510607

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