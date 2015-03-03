به گزارش خبرنگار مهر، محمد خداپرست قبل از ظهر سهشنبه در نخستین کارگاه آموزشی مدیریت بهره وری انرژی در صنعت طیور و بهینه سازی سوخت، با اشاره به بحث این همایش که لزوم توجه به مصرف انرژی در مرغدارایهاست، اظهار کرد: به علت استفاده از روشهای سنتی، بیشترین مصرف انرژی بعد از ناوگان حمل و نقل کشور در مرغداریهاست.
وی با اشاره به اینکه پیشرفتهای قابل ملاحظهای در زمینه کاهش انرژی در طیور انجام شده اما باز هم تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم، ادامه داد: با توجه به وجود آب و هوای مختلف در استان قم موجب مصرف ۶۰۹ میلیون لیتر نفت در واحدهای مرغداری تخم گذار و سوله میشود.
رئیس اتحادیه صنعت مرغداری قم با تأکید بر اینکه اصلاح الگوی مصرف در مرغداریها ضروری به نظر میرسد، گفت: از سال ۸۸ اتحادیه مرغداران با همکاری سایر واحدهای تولیدی اقدام به فراهم کردن شرایط لازم و نصب تجهیزات به روز کرده است.
خداپرست با اشاره به اینکه قم یکی از استانهای مطرح در زمینه تولید طیور بوده است، ابراز کرد: قانون هدفمندی یارانهها در سال ۸۸ با رویکرد اصلاح حاملهای انرژی به تصویب رسید.
وی با اشاره به اینکه کشور ترکیه یارانه صادرات دارد، عنوان کرد: ترکیه کشوری است که نفت و گاز ندارد، در بازدید از مرغداریهای ترکیه دیدیم که بدون انرژی، مشغول فعالیت با تولید بالا بودند.
رئیس اتحادیه صنعت مرغداری قم با اشاره به اینکه وام های با بهره بانکی بالا باعث عدم استفاده از تجهیزات روز میشود، بیان کرد: هنوز در مرغداریهای ایران از نفت و گازوئیل استفاده میشود و این ضرر زیادی به مرغداریها وارد کرده است.
خدا پرست با بیان اینکه اگر تولیدکنندگان با شرایط روز رو به جلو نروند بیتردید از چرخه تولید حذف میشوند، گفت: باید شرایط را به گونهای فراهم کنیم که تغییرات زیادی در زمینه کاهش انرژی در تولید مرغ و طیور به وجود بیاوریم.
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