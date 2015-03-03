به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش رستمی، وزنه بردار دسته ۸۵ کیلوگرم در حاشیه مراسم درختکاری ورزشکاران در جمع خبرنگاران گفت: مدت زیادی تمرین نمی کردم و در خانه بودم ولی دیدم که هیچ ارزشی ندارد که برای این مشکلات تمرین نکنم بنابراین دوباره شروع کردم و در تلاش هستم تا بتوانم مثل گذشته پرچم کشورم را بالا ببرم.

وی افزود: وضعیت فدراسیون وزنه برداری بلاتکلیف است و سال آینده مسابقات کسب سهمیه المپیک را داریم به خصوص مسابقات آمریکا برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وزنه برداری جزء رشته های مدال آور است و نباید این چنین بلاتکلیف باشد ولی متاسفانه درحال حاضر فدراسیون روی هوا است و معلوم نیست چه اتفاقی می افتد. ورزشکاران باید در چنین شرایطی در آرامش باشند و در سال قبل از المپیک دغدغه‌ای نداشته باشند.