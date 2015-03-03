به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد شاه محمدی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه آشنایی با تهدیدات فضای مجازی که در دبیرستان دخترانه حضرت فاطمه (س) کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به گستردگی بالای فضای مجازی، بر لزوم آشنایی افراد با تهدیدات و برنامه های دنیای مجازی تاکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات و فعالیت های پلیس فتا در خصوص جلوگیری از جرائم اینترنتی و برخورد با متخلفین این حوزه، افزود: پلیس فتای استان کرمانشاه نیز به منظور یاری رساندن به جامعه هدف و از جمله دانش آموزان برنامه های مختلفی را انجام داده است.

شاه محمدی گفت: این اقدامات و برنامه ها با هدف ارتقای سطح آگاهی افراد از سوی پلیس فتا صورت گرفته و اطلاع رسانی به مردم نیز به صورت میدانی انجام می شود.

معاون هماهنگ‌ کننده فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به افزایش آمار کلاهبرداری های اینترنتی در سال های اخیر، اظهار داشت: بسیاری از جرائم اخلاقی در فضای مجازی نیز حیثیت و آبروی افراد را مورد هدف قرار می دهد.

وی از آمادگی پلیس فتا برای مقابله و کشف جرایم اینترنتی خبر داد و گفت: کشفیات فراوان پلیس در فضای مجازی نشان دهنده آگاهی افراد نسبت به آسیب‌ ها و تهدیدات این فضا است.

شاه محمدی در پایان پیگیری و پیشگیری را به عنوان دو رویکرد اصلی پلیس در تمامی کشورهای دنیا عنوان و خاطر نشان کرد: در کشور ما تمرکز پلیس بر روش‌ های پیشگیری از جرم است.



