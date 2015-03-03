فریدون معینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد برنامههای تیمهای پایه فوتبال ایران در سال 94، ضمن بیان مطلب فوق گفت: تیم فوتبال نوجوانان ایران روز سوم فرودینماه و برای حضور در تورنمنت ژاپن راهی این کشور میشود.
وی همچنین افزود: تیم زیر 19 سال (جوانان) ایران هم 13 می (23 اردیبهشتماه سال 94) با تیم جوانان ایتالیا بازی میکند که این بازی، باری فنی و تجربه خوبی برای کادرفنی و بازیکنان این تیم به همراه خواهد داشت.
سرپرست کمیته جوانان فدراسیون فوتبال افزود: برای آمادهسازی تیم جوانان، 3 تورنمنت و حدود 10 یا 12 بازی خارجی در نظر گرفته شدهکه امیدوارم با انجام آن، تیم آمادهای را به مسابقات مقدماتی قهرمانی جوانان آسیا که از اول تا 10 اکتبر سال 2015 (9 تا 19 مهرماه سال 94) برگزار میشود، اعزام کنیم.
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