۴۱ کیوسک اطلاع رسانی گردشگران اردبیل ساماندهی می شود

قادر تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: کیوسک ها به ویژه در مبادی ورودی و خروجی شهر ها و در مناطق گردشگری فعال می شوند.

وی با بیان اینکه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در اردبیل فعالیت خود را آغاز کرده است، اضافه کرد: ۲۲ دستگاه خدمت رسان در این ستاد احکام خود را دریافت کرده اند.

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان تصریح کرد: ۱۴ پایگاه اطلاع رسانی هلال احمر، ۱۶ پایگاه اطلاع رسانی شهرداری، ۱۶ پایگاه انتظامی، ۱۹ پایگاه امدادی هلال احمر و ۳۹ پایگاه امداد پزشکی در این ایام فعال خواهند شد.

تقی زاده از استقرار ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در نگارخانه خطایی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی خبر داد و افزود: تمامی دستگاه های عضو ستاد در این مکان استقرار خواهند داشت.

وی از دایر بودن ۱۰ موزه و چهار نمایشگاه صنایع دستی خبر داد و افزود: در فرصت تعطیلات انجام ۱۱۰ ساعت جشنواره برنامه ریزی شده است.

به گفته معاون گردشگری میراث فرهنگی استان در این ایام ۶۰ جایگاه عرضه میوه، ۸۵ جایگاه توزیع سوخت، ۱۲۱ باب سرویس بهداشتی، ۲۸ هتل، ۹۸ مهمان پذیر، ۸۶ هتل آپارتمان، سه کمپ اقامتی،۲۳۱ شرکت بیمه، ۴۹ پایگاه امداد خودرو، ۱۸ داروخانه شبانه روزی و ۴۷ بیمارستان و درمانگاه به گردشگران ارائه خدمت خواهند کرد.

تقی زاده با اذعان به فعالیت ۲۴ قاضی کشیک گفت: در عین حال ۲۲۳ نفر ناظر علوم پزشکی، ۶۵ ناظر صنعت و معدن و ۴۸ ناظر تعزیرات حکومتی بازرسی های لازم را انجام خواهند داد.

وی افزود: علاوه بر این بازرسی های مشترک از نحوه خدمات رسانی به گردشگران توسط دستگاه های اجرایی انجام خواهد شد.