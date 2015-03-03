جزئیات اقدامات کمیته امداد/پیشنهاد به دولت برای اشتغال مددجویان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری در نشست خبری روز سه شنبه به فعالیت های کمیته امداد اشاره کرد و گفت: این نهاد در راستای حمایت از محرومین و نیازمندان و جلب مشارکت های مردمی با ایجاد شبکه های نیکوکاری و همچنین توانمندسازی و اشتغال مددجویان تحت پوشش اقدامات لازم را انجام می دهد.

وی در مورد برگزاری جشن نیکوکاری در روزهای 13 ، 14 و 15 اسفندماه گفت: برای جشن نیکوکاری تدارکات وسیعی را در سطح مدارس، مساجد، پایگاه‌های امداد و...انجام داده ایم و همچنین در پایگاه‌های نماز جمعه نز کمکهای مردمی در جشن نیکوکاری جمع آوری می شود.

وی گفت: سالانه تعدادی از مددجویان از چرخه حمایت خارج و نیازمندان جدیدی تحت پوشش قرار می گیرند به طوری که سال گذشته صد هزار نفر با توانمندسازی از چرخه حمایت خارج شدند و در سال جاری نیز تاکنون ۷۰ هزار خانواده وارد چرخه اشتغال شدند که تا پایان سال تعداد آنها به صد هزار افزایش پیدا می کند.

به گفته انواری برنامه ریزی های لازم برای توانمند سازی افراد جدید انجام می شود به گونه ای که تا یک یا دو سال آینده این افراد از چرخه حمایت خارج خواهند شد.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: در بودجه امسال قرار بود دو هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه بانک ها برای مددجویان تخصیص داده شود اما متاسفانه بانک مرکزی فقط هزار میلیارد تومان آن را ابلاغ کرد و از این مبلغ نیز تاکنون ۷۰ تا ۷۵ درصد آن را دریافت کرده ایم و بانک ها قول دادند تا پایان سال هزار میلیارد تومان را کامل پرداخت کنند.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته پیشنهاد افزایش وام تا ۲۵ میلیون را دادیم که شورای پول و اعتبار با این پیشنهاد موافقت نکرد گفت : چنانچه دو نفر از اعضای خانواده بخواهند وام دریافت کنند به طور همزمان مبلغ وام آنها تجمیع و افزایش پیدا می کند.

انواری با تاکید بر اینکه خانواده هایی که در معرض آسیب قرار دارند ولی دچار آسیب نشده اند تحت پوشش کمیته امداد قرار می گیرند گفت: افرادی که آسیب دیده اند تحت پوشش بهزیستی هستند و امداد در این خصوص مسئولیتی ندارد.

به گفته وی براساس تعاملی که با خیریه ها انجام شده هماهنگی های لازم برای پوشش نیازمندان در حوزه های مختلف صورت گرفته است که البته دستگاه هایی در حال حاضر نیز هستند که از نظر فعالیت با ما تداخل دارند و امیدواریم زمانی برسد که این مشکل برطرف شود.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) در مورد اختلاس یکی از کارشناسان در تویسرکان گفت: در فضایی که خدمات گسترده ای ارائه می دهیم احتمال خطا و سوء استفاده وجود دارد که از دستگاه های نظارتی و حراستی و همچنین نظارت های مردمی استفاده می شود و خطاهایی که در امداد انجام می شود بسیار نازل است اما برخی خطاها به دلیل عناصر تحریک کننده بیرونی و اغفال نیروهای امداد صورت می گیرد که یکی از این موارد اختلاس در تویسرکان بوده که اوایل سال متوجه این خطا شده و با آن برخورد کردیم.

وی با اشاره به رقم ۱۲ میلیارد ریالی اختلاس و قطعی نبودن این مبلغ ، گفت: در حال حاضر چندین نفر در زندان هستند و دستگاه قضایی به خطای آنها رسیدگی خواهد کرد که البته مقداری از بودجه اختلاس شده به خزانه امداد بازگردانده شده است.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) در مورد عیدی مددجویان تحت پوشش نیز گفت: مستمری و عیدی مددجویان از محل اعتبارات دولتی پرداخت می شود و با رایزنی های انجام شده امیدواریم تا یک هفته آینده بودجه لازم در این خصوص پرداخت تا بتوانیم عیدی و مستمری مددجویان را پرداخت کنیم.

به گفته انواری ماهیانه ۱۰۸ میلیارد تومان برای مستمری ها هزینه می کنیم و با توجه به اینکه میزان عیدی نیز معادل یک ماه مستمری خانواده ها (۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان) است به همین میزان اعتبار نیاز داریم.

وی به اقدامات انجام شده در حوزه اشتغال اشاره کرد و افزود: در حوزه اشتغال براساس برنامه ای که به دولت ارائه شد سالانه حداقل ۳۵۰ هزار فرصت شغلی برای اشتغال خانگی و خرد ایجاد می شود که براساس اعتباری که به ما تخصیص داده می شود می توانیم نسبت به اجرای این فرصت های شغلی اقدام کنیم.

وی از پیشنهاد جدیدی در حوزه اشتغال خبر داد و گفت: به دولت پیشنهاد داده ایم چنانچه ۵ هزار میلیارد تومان در اختیار کمیته امداد قرار دهند در مدت دو سال ۷۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد که البته با پرداخت تسهیلات باید بعد از ۵ سال صورت گیرد.

انواری با تاکید بر اینکه کمیته امداد در حوزه اشتغال نسبت به دستگاه های دیگر پیشتاز است گفت: قرار بود طی سال های ۹۱ و ۹۲، ۵۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم که متاسفانه به دلیل کمبود منابع این رقم میسر نشد و با توجه به بررسی های انجام شده در حال حاضر ۹۰۰ هزار نفر از مددجویان نیازمند شغل هستند که چنانچه بتوانیم برای آنها شغل ایجاد کنیم طی یک یا دو سال آینده زندگی آنها سامان پیدا کرده و می توانند از چرخه حمایت خارج شوند.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) به اقدامات حوزه سلامت اشاره و تاکید کرد: بیمه های اجتماعی و درمانی یکی از اقداماتی است که کمیته امداد انجام می دهد به طوری که سالمندانی که امکان حرکت و فعالیت ندارند با ایجاد شرایط و امکانات مورد نیاز در خانواده ها نگهداری خواهند شد و از سوی دیگر با توسعه نظام مددکاری بسیاری از معضلات مددجویان و بیماران نیز برطرف می شود.

انواری گفت: بودجه سال آینده کمیته امداد ۲۰ درصد رشد داشته که با توجه به افزایش تورم در سال آینده با این اعتبار میزان ارائه خدمات ما پایین تر از سال جاری خواهد بود و بر همین اساس است که برای ارائه خدمات مورد نیاز مددجویان از کمک های مردمی استفاده می کنیم.

به گفته وی یک سوم کسری بودجه و هزینه ارائه خدمات از کمک های مردمی مانند زکات، صدقات، هدایا و غیره تامین می شود و بودجه دولتی از سوی دستگاه های ذی ربط نظارت می شود و اعتبار حاصل از کمک های مردمی نیز توسط دستگاه حسابرسی ما دقیقا کنترل می شود و حساب ها کامل شفاف و روشن است به طوری که هیچ دخل و تصرفی در آنها صورت نمی گیرد.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) به فعالیت های امداد در حوزه بین الملل نیز اشاره و اظهار داشت: کمیته امداد با تمام دفاتر سازمان ملل در ایران ارتباط دارد و الگوهای فعالیت های امداد مورد قبول بسیاری از کشورها قرار گرفته و با وجود چندین دفتری که در خارج از کشور داریم با هسته های مردمی در کشورهای مختلف نیز ارتباط برقرار کرده و در صورت تقاضای آنها مدل های فعالیت به آنها آموزش داده می شود و الگوهای کارآفرینی و کارشناسان برای الگوهای کارآفرینی به کشورهای دیگر اعزام می شوند.

انواری با اشاره به کمک های مردمی که به خانواده های آسیب دیده در سوریه و فلسطین می شود گفت: در برخی کشورها مانند سیل پاکستان مردم خود هدایایی برای آنها ارسال که ما به دستشان می رسانیم و بخشی از این کمک ها از سوی منابع دولتی و بخشی را مردم پرداخت می کنند.