  1. مجله مهر
  2. عکس
۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۴۶

برگزیده عکس های خبری ۱۲ اسفند ۹۳

برگزیده عکس های خبری ۱۲ اسفند ۹۳

عکس های خبری امروز را از تدفین شهید حزب الله عراق آغاز می‌کنیم؛ سپس تصاویری از اعتراض مردم آمریکا به سفر نتانیاهو، توزیع نان در اوکراین و پناهندگان سوری در لبنان را خواهیم دید.

برگزیده

مبارزان حزب الله عراق تابوت هم‌رزم خود را که در جریان مبارزات با داعش به شهادت رسیده است را به سمت قبرستان وادی السلام نجف حمل می‌کنند.

برگزیده

مردم آمریکا در اعتراض به سفر نتانیاهو با دستان آغشته به رنگ خون و ماسک هایی از نتانیاهو در واشنگتن تجمع کردند.

برگزیده

صف توزیع نان در اوکراین به ازای هر نفر یک عدد نان داده می‌شود.

برگزیده

کودکان در مراسم برافراشتن پرچم چین در اولین روز از ترم جدید خود در مدرسه ای در استان «آنهویی»

برگزیده

یک مرد روی تخته پرنده در ساحل گردشگری «سوئز» در شرق «قاهره» مصر

برگزیده

پناهندگان سوری در زمین های کشاورزی روستای «سرادا» در جنوب لبنان مشغول به کار هستند.

برگزیده

سیل به وجود آمده از بارش های فراوان در شمال اسپانیا زندگی مردم این مناطق را مختل کرده است.

برگزیده

جشن شادی زن های پلیس هند بعد از رژه فارغ التحصیلی خود در «اگرتلا»

262402EC00000578-0-image-m-13_1425050789984.jpg

تصویری جالب از مارمولک جنگلی در ژست نوازندگان موسیقی

برگزیده

آتش نشانی در حال خاموش کردن پنج خانه آتش گرفته در آفریقای جنوبی است.

برگزیده

تصویری از رژه گارد ریاست جمهوری پاریس در آب وهوای بارانی

کد مطلب 2510625

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها