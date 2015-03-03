برگزیده عکس های خبری ۱۲ اسفند ۹۳

عکس های خبری امروز را از تدفین شهید حزب الله عراق آغاز می‌کنیم؛ سپس تصاویری از اعتراض مردم آمریکا به سفر نتانیاهو، توزیع نان در اوکراین و پناهندگان سوری در لبنان را خواهیم دید.