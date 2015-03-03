برگزیده عکس های خبری ۱۲ اسفند ۹۳

مبارزان حزب الله عراق تابوت همرزم خود را که در جریان مبارزات با داعش به شهادت رسیده است را به سمت قبرستان وادی السلام نجف حمل میکنند.
مردم آمریکا در اعتراض به سفر نتانیاهو با دستان آغشته به رنگ خون و ماسک هایی از نتانیاهو در واشنگتن تجمع کردند.
صف توزیع نان در اوکراین به ازای هر نفر یک عدد نان داده میشود.
کودکان در مراسم برافراشتن پرچم چین در اولین روز از ترم جدید خود در مدرسه ای در استان «آنهویی»
یک مرد روی تخته پرنده در ساحل گردشگری «سوئز» در شرق «قاهره» مصر
پناهندگان سوری در زمین های کشاورزی روستای «سرادا» در جنوب لبنان مشغول به کار هستند.
سیل به وجود آمده از بارش های فراوان در شمال اسپانیا زندگی مردم این مناطق را مختل کرده است.
جشن شادی زن های پلیس هند بعد از رژه فارغ التحصیلی خود در «اگرتلا»
تصویری جالب از مارمولک جنگلی در ژست نوازندگان موسیقی
آتش نشانی در حال خاموش کردن پنج خانه آتش گرفته در آفریقای جنوبی است.
تصویری از رژه گارد ریاست جمهوری پاریس در آب وهوای بارانی
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