بسترهای لازم برای بازگشت یوز به زيستگاه های دامغان فراهم می شود

فرامرز اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اظهار اینکه شهرستان دامغان دارای ذخایر حیات وحش فراوانی است و از لحاظ وضعیت اکوسیستم یکی از مهمترین مناطق و زیست بوم‌های کشور محسوب می‌شود، افزود: در راستای ایجاد تعادل و بر هم نخوردن زنجیره غذایی، احیا‌ و ازدیاد جمعیت آهو برای افزایش ذخیره غذایی یوز‌ در دستور کار اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قرار گرفته است.

وی با بیان اینكه شهرستان دامغان به مناطق كویری، كوهستانی و جنگی نزدیك است یادآور شد: این موقعیت ویژه و نزدیکی به مناطق شکار ممنوع و حفاظت شده خوش ییلاق و پرور و همچنین دو پارک ملی کویر و گلستان دامغان را از لحاظ ذخایر حیات وحش بسیار غنی كرده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان افزود: زیستگاه های شهرستان دامغان از گذشته منطقه آهو خیز بوده و بهترین مكان برای حضور یوزپلنگ ها محسوب می شود.

اسفندیاری تصریح كرد: اخیراً به علت نداشتن طعمه واحتمال بر هم خوردن زنجیره غذایی در این زیست بوم‌ها‌ احیا‌ و ازدیاد جمعیت آهو برای حفظ این گونه حیوانی و افزایش ذخیره غذایی یوز‌ در دستور کار قرار دارد.

وی به تلاش‌های شبانه روزی محیط بانان یگان حفاظت دامغان اشاره و تصریح كرد: احداث واحدهای حفاظتی، آبرسانی به مناطق دشتی، نصب آبشخور مصنوعی، توزیع به موقع علوفه در فصل سرما و حفاظت و پایش مداوم گونه جانوری آهو در شهرستان دامغان از جمله تمهیدات برای حفظ تعادل و بازگشت یوز بوده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان در خاتمه گفت: خوشبختانه جمعیت آهوان در زیستگاه های این شهرستان روبه افزایش است و با انجام این اقدامات احتمال بازگشت یوزپلنگ به زیستگاه وجود دارد.