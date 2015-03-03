همایش زن و زیبایی اندیشه در فرهنگسرای کوثر کرمان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری و امور بین الملل کرمان، در این همایش که با همکاری شهرداری کرمان و واحد خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد، مریم نیلچیزاده کارشناس سبک زندگی در جمع زنان گفت: زنان در وادی زیبابودن و زیبانمودن گمراه شدهاند و این هدف تبلیغات رسانهای غرب است که زنان را از زیبایی حقیقی دور و به زیبایی ظاهری نزدیک کنند.
نیلچیزاده حقیقت زیبایی را سلامتی ذکر کرد و افزود: کسی که ظاهر آن بهدلیل تعادل و سلامت اعضای درونیاش زیباست، سرمایه بزرگی در اختیار دارد؛ وی در ادامه، به آسیبهای پوستی در اثر استفاده از لوازم آرایشی اشاره کرد و یادآور شد: مدگرایی و توجه به الگوها و مدل های غربی آفتی برای سلامت روانی جامعه محسوب می شود.
این کارشناس سبک زندگی در ادامه، تغییر سبک و جهانبینی را راهحلی برای این معضل معرفی کرد و از تلاشهای جهانی برای رایجشدن مدِ ناب سخن گفت و افزود: امروز بعضی از جوانان در دنیا به شیوه مدگرایی هرزهگی و استفاده از بدن زنان معترض و خواهان رواج مدِ ناب در دنیا شدهاند؛ شیوهای از زندگی که با روح خدایی و حقیقت وجودی انسان مطابقت دارد و بهدنبال زیبایی عمیق است.
بهسازی و رنگ آمیزی آبنمای ورودی خیابان شاهزاده محمد
شهردار منطقه چهار کرمان از انجام عملیات بهسازی و رنگ آمیزی آبنمای ورودی خیابان شاهزاده محمد واقع در خیابان هفده شهریور خبر داد.
محمد نیک طبع با اشاره به اینکه این عملیات شامل رنگ آمیزی آبنما و جداول، اصلاح و ترمیم جداول است، گفت: همچنین عملیات نورپردازی این محدوه نیز در دستور کار قرار گرفته است و به زودی به اتمام خواهد رسید.
وی با تاکید بر ضرورت بهسازی و زیباسازی فضاهای شهری، افزود: انجام اقدامات و فعالیت های عمرانی نقش به سزایی در ارتقاء کیفی فضاهای شهری و خدمات رسانی بهتر و بیشتر به آنها می شود.
نیک طبع ادامه داد: رسیدگی به فضاهای شهری باعث رونق بیشتر اماکن عمومی و استفاده هرچه بیشتر و بهتر شهروندان از این فضاها و افزایش زیبایی بصری نمای شهری خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: به طور کلی تامین روشنایی، مرمت آبنما ها و رسیدگی به میادین سطح شهر یکی از مسایل و ضرورت های همیشگی به منظور ارائه خدمات به شهروندان است.
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