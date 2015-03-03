جمع آوری دو هزار میلیارد کمک مردمی/صدقه ۱۰تومانی هر ایرانی در روز

به گزارش خبرنگار مهر سعید ستاری در نشست خبری روز سه شنبه افزود: در سال جاری پیش بینی جذب مشارکت های مردمی به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان را کرده ایم که تا پایان ۹ ماه امسال ۲۲۰ میلیارد تومان آن محقق شده است و تا پایان سال جاری براساس برنامه ریزی های انجام شده به هدف خود دسترسی پیدا می کنیم.

وی با اشاره به اینکه ۷.۵ میلیون مشترک خانگی صندوق صدقات داریم گفت: ۴۰۰ هزار صندوق نیز در معابر و اماکن در سطح کشور نصب شده است به طوری که سالیانه ۱۲ هزار تومان از هر صندوق خانگی و ۵۱۰ هزار تومان از صندوق های بزرگ در سطح معابر جمع آوری می شود.

به گفته معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) هر ایرانی به طور مشخص هر روز ۱۰ تومان صدقه پرداخت می کند و میزان صدقات جمع آوری شده از صندوق های صدقات خانگی در سال، ۹۰ میلیارد تومان می شود.

وی با اشاره به اینکه ۱۵ درصد از صدقات کشور را کمیته امداد جمع آوری می کند تاکید کرد: مجموع صدقات جمع آوری شده در کشور توسط خیرین از خیریه های مختلف سه هزار میلیارد تومان است که ۱۵ درصد آن در کمیته امداد جمع آوری می شود.

ستاری از اجرایی شدن ۴۶ طرح مشارکت مردمی در امداد خبر داد و گفت: تمامی طرح ها در درون شبکه ها و مراکز نیکوکاری توسط خود مردم انجام می شود و بسیار مشخص و شفاف هستند.

به گفته وی امداد حق جا به جایی در کمک های مردمی جمع آوری شده را ندارد و کمک ها به مصرفی که مورد نظر خیرین است می رسد.

وی اظهار داشت: در قالب ۴۶ طرح مشارکت های مردمی مجموع مشارکت مردمی کمیته امداد دو هزار میلیارد تومان است که طی ۹ ماهه امسال هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آن محقق شده است.