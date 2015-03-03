اعلام حمایت واشنگتن از «عبدربه منصور هادی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «متیو تولر» سفیر آمریکا در یمن در سخنانی پس از دیدار با «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن در عدن ضمن تاکید بر حمایت واشنگتن از هادی اعلام کرد که مردم یمن هیچ گزینه ای غیر از انجام مذاکرات ندارند.

تولر اولین دیپلمات غربی است که پس از خروج هادی از صنعا از 10 روز گذشته تا کنون با وی در عدن دیدار کرده است.

وی همچنین به اخباری که درخصوص انتقال سفارت آمریکا از صنعا به عدن منتشر شده است اشاره ای نکرد.

«محمد آل جابر» سفیر عربستان در یمن نیز در نشست روز گذشته هادی و سفیر آمریکا حضور داشت.

از سوی دیگر «جمال بن عمر» نماینده سازمان ملل در امور یمن اعلام کرد که مذاکرات میان گروههای سیاسی یمن از سر گرفته شده است.

این درحالی است که وی به محل برگزاری این نشستها که محل اختلاف برخی گروههای سیاسی است، اشاره نکرده است.