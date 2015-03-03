  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۴۱

اعلام حمایت واشنگتن از «عبدربه منصور هادی»

اعلام حمایت واشنگتن از «عبدربه منصور هادی»

سفیر آمریکا در یمن پس از دیدار با رئیس جمهوری مستعفی یمن بر حمایت واشنگتن از وی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «متیو تولر» سفیر آمریکا در یمن در سخنانی پس از دیدار با «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن در عدن ضمن تاکید بر حمایت واشنگتن از هادی اعلام کرد که مردم یمن هیچ گزینه ای غیر از انجام مذاکرات ندارند.

تولر اولین دیپلمات غربی است که پس از خروج هادی از صنعا از 10 روز گذشته تا کنون با وی در عدن دیدار کرده است.

وی همچنین به اخباری که درخصوص انتقال سفارت آمریکا از صنعا به عدن منتشر شده است اشاره ای نکرد.

 «محمد آل جابر» سفیر عربستان در یمن نیز در نشست روز گذشته هادی و سفیر آمریکا حضور داشت.

از سوی دیگر «جمال بن عمر» نماینده سازمان ملل در امور یمن  اعلام کرد که مذاکرات میان گروههای سیاسی یمن از سر گرفته شده است.

این درحالی است که وی به محل برگزاری این نشستها که محل اختلاف برخی گروههای سیاسی است، اشاره نکرده است.

کد مطلب 2510644

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها