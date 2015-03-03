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۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۵۰

فیلم‌تئاترهای جلال تهرانی اکران می‌شود/ از تک‌سلولی‌ها تا سیندرلا

فیلم‌تئاترهای جلال تهرانی اکران می‌شود/ از تک‌سلولی‌ها تا سیندرلا

جلال تهرانی نویسنده و کارگردان تئاتر قصد دارد فیلم‌تئاتر چند نمایشی را که در طول سال های اخیر به صحنه برده به نمایش عمومی بگذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال تهرانی نویسنده و کارگردان تئاتر ایران قرار است از ۱۵ تا ۲۰ اسفند ماه فیلم‌تئاتر چهار نمایش «سیندرلا»، «تک سلولی ها»، «به صدای زمین گوش کن» و «هی مرد گنده گریه نکن» را اکران عمومی کند.

بر همین اساس از روز جمعه ۱۵ تا چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه در دو نوبت ۱۵ و ۱۸ فیلم تئاتر این چهار نمایش در سینما تک مکتب تهران به نمایش درخواهند آمد.

مرور آثار جلال تهرانی در راستای تقاضای نسل جوان و علاقمندان به هنر نمایش صورت گرفته تا از این طریق بتوانند نمایش های این هنرمند را که در سال های گذشته اجرا شده و فعلا امکان بازتولیدشان نیز وجود ندارد، مجددا ببینند.

مکتب تهران

 

در هر سانس سالن سینما تک هنرمندان تنها پذیرای ۳۵ نفر خواهد بود و علاقمندان به دیدن این فیلم تئاترها می توانند از قبل بلیت این نمایش ها را رزرو کنند.

جلال تهرانی آذرماه نمایش «دو دلقک و نصفی» را در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه برده بود.

کد مطلب 2510647
آروین موذن زاده

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