به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظريف، وزيرامورخارجه كشورمان که برای مذاکرات هسته ای در سوییس به سر می برد، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره سخنان روز گذشته رئيس جمهور آمريكا گفت: سخنان آقاى اوباما به روشنى نشان دهنده اين واقعيت است كه ايالات متحده آمريكا كه درطول چند دهه گذشته تهديدهاى مستقيم و غير مستقيم نظامى و تحريم هاى ظالمانه و غيرقانونى متعددى را عليه جمهورى اسلامى ايران اعمال داشته، به اين نتيجه رسيده كه سياست تهديد و تحريم، سياستى شكست خورده است و اين گونه اقدامات قادر به مقابله با عزم راسخ و همت بلند ملت ايران در دستيابى به فناورى صلح آميز هسته اى و پيشرفت در زمينه بهره بردارى از آن، نبوده و نخواهد بود.

ظريف افزود: روشن است كه مواضع آقاى اوباما براى جلب افكار عمومى آمريكا و مقابله با تبليغات نخست وزير رژيم صهيونيستى و ساير مخالفان تندروی مذاكرات و درقالب كلمات و عبارات غيرقابل قبول و تهديدآميز مطرح شده است.

وى گفت: جمهورى اسلامى ايران با صداقت وارد مذاكره شده و تا دستيابى به حقوق هسته اى مردم ايران به اين مذاكرات ادامه خواهد داد و تسليم زياده خواهي ها و مواضع غیر منطقی طرف مقابل نخواهد شد.