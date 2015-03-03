شهدای سادات جايگاه تثبيت شده در ميان اذهان عمومی مسلمانان دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری یادواره شهدای سادات فارس، ضرغام صادقی ضمن تكریم جایگاه شهدای سادات گفت: سادات به عنوان نسل و ذریه حضرت زهرا(س) و در حقیقت متصل به كوثر ولایت به صورت عادی در جامعه اسلامی ما از جایگاه و نقش ارزشمندی برخوردار هستند و شهدا نیز به عنوان الگوهای شجاعت و ایثار و جانفشانی در جامعه ما به عنوان یك سرمشق و الگوی تمام عیاری هستند.

وی افزود: در حقیقت شهادت این گروه از جامعه كه تعداد قابل توجهی هم هستند، تلفیق سیادت و شهادت یك جایگاه و سمبل انحصاری و منحصر به فرد است ضمن اینكه شهدای سادات به دلیل جایگاه و نوع كاری كه انجام داده‌اند، دارای جایگاهی نهادینه و تثبیت شده در میان اذهان عمومی مسلمانان هستند.

صادقی عنوان كرد: آنچه كه ما به‌عنوان یادواره شهدا در نظر می گیریم و برگزار می‌كنیم این است كه از این افراد پیشقدم در جهات مختلف، الگویی بگیریم و این خود الگوی فرهنگی و مذهبی است كه جامعه ما بعد از مدت زمان و با توجه به شرایطی كه در آن به سر می‌برد، نیازمند است.

برگزاری یادواره‌های شهدا، در حقیقت ارائه الگوهای فرهنگی است.

عضو فراكسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی، برگزاری یادواره شهدا را انتقال درس و فضیلت به نسل جدید و جامعه‌ای كه در آن زندگی می‌كنیم دانست و گفت: در حقیقت این مراسم‌ها ارائه الگوهای فرهنگی است كه از مردان مجاهد دیروز برای نسل آینده ما به جا مانده و در حقیقت اینكه بدانیم كسانی كه در بحث‌های دفاع از ولایت در صدر اسلام پیشقدم بوده‌اند در جهاد كشور اسلامی در مقابل دشمنان نیز پیش قدم بودند.

وی به تعداد شهدای سادات استان فارس اشاره كرد و افزود: اینكه ۸۳۸ نفر از شهدای ما سادات باشند و میانگین سنی اینها حدود ۲۵ سال یا ۲۲ سال است، نشان‌دهنده عمق علاقه و پیوند عمیق شهدای ما به خصوص شهدای سادات به ارزش‌های اسلامی و كشور عزیزمان ایران اسلامی است.

صادقی خاطرنشان كرد: وقتی كه ما مراسمی را برگزار می‌كنیم و یاد آنها را زنده نگه می‌داریم، در حقیقت به دنبال بهره‌برداری از فضیلت این شهدا به خصوص شهدای سادات برای جامعه هستیم و آن را طلب می‌كنیم.



آمار شهدای سادات فارس، بیانگر پیشگامی آنان در دفاع از ارزش‌هاست

نائب رئیس شورای اجرایی بین‌المجالس جهانی ایران ابراز كرد: جالب این است كه اكثر قریب به اتفاق شهدای سادات و نزدیك به ۵۰ درصد آنان بسیجی بودند و این نشان دهنده آن است كه شهدای سادات، در عین حالی كه در بین مردم بودند ولی برای دفاع از كشور و ارزش‌های این مردم، پیشقدم و در كنار مردم در بین آنان بودند و این نقش آن‌ها را پررنگ تر می‌كنند.

بزرگداشت یاد شهدای سادات، تزریق خونی به فضای فرهنگی جامعه ماست

وی با بیان اینكه در حقیقت بزرگداشت یاد شهدای سادات یك تزریق خونی به فضای فرهنگی ماست كه در شرایط كنونی به آن نیازمندیم، گفت: اكنون كه در جامعه تهدیدهای نظامی پایان یافته و به سمت شبیه خون و فشارهای فرهنگی از سوی دشمنان پیش می‌رود كه تضعیف بنیان خانواده به عنوان یك اصل برای دشمنان ما قلمداد می‌شود، برگزاری همایش‌های این‌چنینی كه واقعیتی از گذشته نه چندان ماست، به مردم كمك می‌كند تا تنفس فرهنگی سالم‌تری داشته باشند و از روح و پاكی شهدا كمك بگیرند.

