حکم شهردار زنجان ظرف مدت ۱۰ روز از سوی وزارت کشور تایید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آراض ضیایی ظهر سه شنبه در جلسه شورای شورای شهر با اشاره به اینکه انتخابات شهردار زنجان یک ماه قبل انجام شد و با ۹ رای مثبت انتخاب شد و تنها ۴ نفر از اعضای شورای شهر به یگانه رای ندادند.

وی با ابراز ناراحتی از اینکه عده ای از همکاران در شورای شهر به وزارت کشور رفته اند و انتخابات را تقلبی عنوان کرده اند اظهار داشت: این کار دور از ادب و شان است چرا که انتخابات با طی مراحل قانونی و به صورت علنی برگزار شد.

ضیایی با بیان اینکه اعضای شورای شهر منتخبین مردم هستند گفت: شما ها باید شان و منزلت خود را حفظ کنید و نسبت به هم احترام بگذارید و با تعامل با یکدیگر به رفع مشکلات جامعه شهری زنجان کمک کنید چرا که مردم با امیدی من و شما رای داده اند.

رئیس شورای شهر زنجان گفت: شورا طبق عرف معرفی‌نامه شهردار منتخب را به فرمانداری و استانداری معرفی کرده است در حالی که طبق قانون می‌توانست این کار را انجام ندهد.

ضیایی افزود: خوشبختانه استانداری و فرمانداری همکاری خوبی در زمینه ارسال معرفی‌نامه شهردار منتخب زنجان به وزارت کشور داشتند.

وی ادامه داد: استعلام ها لازم از سوی وزارت کشور در مورد شهردار انجام شده و امیدواریم با ارائه حکم شهرداری هر چه زودتر شهردار مشغول به کار شود.

ضیایی بر آماده سازی شهر زنجان برای ایام تعطیلات نوروزی اشاره کردو گفت: شهرداری باید اقدامات لازم برای زیبا سازی شهر زنجان را در دستور کار جدی خود قرار دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان همچنین به پاداش آخر سال کارکنان شورای شهر اشاره کردو گفت: پرداخت پاداش غیر قانونی نیست.

وی با بیان اینکه اعضا شورا منتخبان مردم بوده و بحثی برای پنهان کردن نداشته و در صورت موافقت همه اعضا جلسات غیر‌علنی نیز به صورت علنی برگزار می‌شود.

رئیس شورای شهر زنجان گفت: همه مصوبات شورا به فرمانداری ارسال می‌شود و در صورت غیر‌قانونی بودن پرداخت پاداشها دستگاه‌های فرادست مثل فرمانداری و شورای حل اختلاف اعتراض می‌ کردند.

ضیایی افزود: شورا و شهرداری هیچگونه اقدام غیرقانونی در پرداخت پاداشها به مدیران شهرداری، اعضا شورا و کارشناسان انجام نداده است و پرداخت مبالغ هنگفت در شورا انجام نشده و پرداخت اضافه کاری، پاداشی و غیره طبق قانون انجام شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به اینکه ممکن است مدیری هم زمان در کمیسیون‌های مختلف عضو باشد و پاداشی از کمیسیون‌های مختلف دریافت کند که منع قانونی ندارد گفت: اگر مشکل قانونی در این زمینه وجود دارد باید برطرف شود.

ضیایی در ادامه به روز درختکاری اشاره کرد و گفت: در ۱۵ اسفند ماه هم زمان با روز درختکاری با نهال‌های ارائه شده رایگان توسط جهاد کشاورزی اقدام به کاشت درخت کنیم.