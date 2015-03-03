بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی ایران مربوط به دولتی بودن آن است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مجردی امروزسه شنبه در چهارمین نشست تخصصی دانشگاه و اشتغال که با محوریت کالای ایرانی، مشکلات، الزامات و کارکردهای مصرف در سالن جلسات جهاددانشگاهی استان تشکیل شد، گفت: دولت باید بتدریج خود را از اقتصاد کنار بکشد چراکه اقتصاد دولتی در هیچ کجای دنیا جواب نداده است.

وی عنوان کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۴۴ بر واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی تاکید کرده است ولی متاسفانه آنچنان که مورد انتظار بوده این قانون اجرایی نشده است.

رییس جهاددانشگاهی کردستان با بیان اینکه دولت باید نقش راهبردی و نظارتی در اقتصاد داشته باشد، اظهارداشت: بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی کشورما به دلیل دولتی بودن اقتصاد است.

مجردی عنوان کرد: اگر دولت اقتصاد را به مردم واگذار کند و خود نقش نظارتی و راهبردی داشته باشد بدون شک اقتصاد مملکت ما شکوفا خواهد شد.

وی ادامه داد: زمانی از مردم می توانیم انتظار استفاده از کالاهای ایرانی را داشته باشیم که کالای داخلی باکیفیت تر و ارزان تر از مشابه خارجی آن در بازار باشد.

وی عنوان کرد: ایجاد بازار انحصاری، مسدودکردن مرزها و یا افزایش تعرفه های گمرکی شاید در کوتاه مدت نتیجه بخش باشد ولی در درازمدت قطعا جوابگو نخواهد بود لذا باید به سمت تولید کالاهای با کیفیت و ایجاد بازار رقابتی برویم.

رییس جهاددانشگاهی کردستان با بیان اینکه اصول اقتصادی نباید به بهانه ایجاد اشتغال نادیده گرفته شود، اظهارداشت: درصورتی که تولید کالایی در کشور بسیار پرهزینه تر از واردات آن است طبق اصول اقتصادی باید اقدام به واردات آن کنیم.

مجردی با اشاره به اینکه جای سوال است کشورچین با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت مشکل اشتغال ندارد، ادامه داد: باید به دنبال یافتن موانع اشتغال و ارائه راهکارهای لازم برای رفع مشکلات این حوزه باشیم.

وی عنوان کرد: اقتصاد با معیشت مردم و معیشت مردم هم بی شک با ایمان و دین آنها سروکارد دارد لذا در این حوزه باید علمی برخورد و از اتخاذ تصمیمات احساسی و عاطفی پرهیز کنیم.

وی بیان کرد: اگر می خواهیم در زمینه اقتصاد رشد کنیم نیاز است که از تجربیات و مدل های موفق اقتصاد در دنیا الگو برداری و بومی سازی کنیم.

رییس جهاددانشگاهی کردستان اظهارداشت: متاسفانه آشفتگی وسردرگمی در یمان مسئولان اقتصادی کشورما وجود دارد که رفع این مسئله می تواند منجر به برطرف شدن بخشی از مشکلات و تنگناهای اقتصادی شود.

مجردی ادامه داد: کشور ما دارای منابع طبیعی، معدنی و نیروی انسانی مستعد و متفکری است ولی متناسب با این ظرفیت ها شاهد توسعه و پیشرفت نیستم و این مسئله هم باید مورد کنکاش قرار گیرد.

وی بیان کرد: اینکه تحریم ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده بر کسی پوشیده نیست ولی در داخل کشور اگر چارچوب علمی و کارشناسانه ای برای مسائل اقتصادی تعیین شود در مدت زمان کوتاه تری مشکلات برطرف خواهد شد.