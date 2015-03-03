اردکان آماده پذیرایی از ۱۰۰ هزار مسافر نوروزی است

حسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان اردکان با جاذبه های گردشگری مثال زدنی خود در بافت قدیم شهر، روستای تاریخی خرانق و شهرهای عقدا و احمدآباد پذیرای بیش از ۱۰۰ هزار نفر از مسافران نوروزی خواهد بود.

فرماندار اردکان با اشاره به موقعیت ویژه جغرافیایی شهرستان اردکان بیان کرد: این شهرستان با قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی شمال به جنوب و به عنوان دروازه ورودی استان از شمال و شرق هر سال پذیرای مسافران و گردشگران بسیاری از اقصی نقاط کشور است.

وی از اسکان ۴۰ هزار مسافر نوروزی در اقامتگاه های پیش بینی شده در بخش های مرکزی اردکان، عقدا و خرانق خبر داد.

اسماعیلی ادامه داد: آموزش و پرورش اردکان با مهیا ساختن ۲۲ مدرسه پذیرای بیش از ۳۲ هزار نفر از مسافران فرهنگی خواهد بود و بیش از پنج هزار نفر از مسافران نیز در سالن های ورزشی اسکان خواهند یافت.

شهردار اردکان هم از آغاز فعالیت شهرداری اردکان در زیباسازی اماکن، بوستان ها و معابر شهری خبر داد و افزود: در این راستا چهار اکیپ برای استقبال و راهنمایی مسافران در سطح شهر و مبادی ورودی تدارک دیده شده است.

محمد مروتی افزود: یک انجمن مردم نهاد نیز کار غبارروبی از بافت قدیم و راهنمایی مسافران در این بافت را برعهده دارد.

وی خاطرنشان کرد: در ایام تعطیلات نوروزی بیش از ۲۰۰ نفر از عومل شهرداری و اعضای جمعیت هلال احمر اردکان در ۱۰ ایستگاه کار استقبال و راهنمایی مسافران و توزیع بروشور و نقشه جاذبه های گردشگری اردکان را برعهده خواهند داشت.

سرپرست جمعیت هلال احمر اردکان هم از آمادگی ۱۰۰ نفر از امدادگران هلال احمر برای استقبال و راهنمایی مسافران خبر داد.

جواد کمال آبادی اضافه کرد: علاوه بر استقرار چهار ایستگاه راهنمایی مسافران در ورودی محور نایین ـ اردکان و داخل شهر، پایگاه های بین شهری هلال احمر در محورهای مواصلاتی شهرستان علاوه بر ارائه خدمات امدادی به حادثه دیدگان، در زمینه راهنمایی مسافران نیز فعالیت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: سه پایگاه امداد جاده ای غزال سیاه کوه، سیدنورالدین و خرانق در محورهای مواصلاتی اردکان - نایین، اردکان - طبس و اردکان - چوپانان نیز آماده خدمت رسانی به مهمانان نوروزی است.