رسوایی جدید نظامیان صهیونیست/ افشای حمله وحشیانه به جوان فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، انتشار تصاویر ویدیویی از حمله چند سگ پلیس به یک جوان فلسطینی در کرانه باختری، دادستان نظامی صهیونیستها را به واکنش وادار کرد.

اخیرا تصاویری از لحظات بازداشت یک جوان 16 ساله فلسطینی منتشر شده که طی آن چند نظامی صهیونیست سگهای پلیس را برای حمله به وی رها می کنند. پیش از این نیز تصاویری از حمله سگهای پلیس به یک زن و پیرمرد در بیت لحم و جنین انتقادات متعددی را علیه صهیونیستها ایجاد کرد.

«دانی عفرونی» دادستان کل نظامی در این باره اعلام کرد: تحقیقاتی از سربازان اسرائیلی که سگها را علیه این جوان فلسطینی رها کرده اند، آغاز خواهد شد.