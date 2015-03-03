پرداخت ۴۳۰ میلیارد ریال به مددجویان کمیته امداد آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تعداد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد استان اظهار داشت: در مجموع ۶۹ هزار و ۷۸۸ خانوار که شامل ۱۳۵ هزار و ۵۰۰ نفر می شوند، تحت حمایت کمیته هستند که ۶۹ درصد آنان را خانم ها و بقیه را آقایان تشکیل می دهند.

وی در خصوص عوامل تحت پوشش قرار گرفتن این افراد گفت: ۴۹ درصد مربوط به فوت سرپرست، شش درصد طلاق، ۱۰ درصد بیماری سرپرست، ۳۱ درصد از کارافتادگی سرپرست و بقیه نیز به علل دیگر مواردی بوده است.

دشتی با اشاره به جمعیت سالمند، دانشجو و دانش آموز تحت حمایت این کمیته گفت: در بخش سالمندان، ۵۸ هزار نفر، در بخش دانش آموزی ۱۶ هزار و ۵۰۰ و در بخش دانشجویی نیز سه هزار و ۲۸۵ دانشجو تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند.

مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شرقی ادامه داد: شش هزار دختر در شرایط ازدواج تحت پوشش کمیته امداد هستند که اگر مشکل جهیزیه آنان حل شود به طور یقین سه هزار نفر از آن ها می توانند ازدواج کنند که در این خصوص نیازمند همراهی خیران هستیم.

وی با اشاره به پرداخت ۴۳۰ میلیارد ریال در طول ۱۱ ماهه سال به مددجویان استان اظهار داشت: سهم خانواده های تک نفره ۵۳ هزار، دو نفری ۶۰ هزار، سه نفر ۷۱، چهارنفر ۸۲ و خانواده های پنج نفره ۱۰۰ هزار تومان است.

دشتی افزود: با توجه به محدود بودن منابع دولتی، اگر خیران در تمامی مراحل یاری گر مستضعفان استان نبودند هم اکنون با مشکلات زیادی همراه بودیم که امیدواریم این همکاری ها افزایش یابد.

مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به وجود چهار هزار و ۳۰۰ یتیم تحت پوشش در استان گفت: خوشبختانه طرح اکرام ایتام به خوبی جایگاه خود را در استان یافته است که امیدواریم مردم خیر استان پس از این نسبت به همکاری در طرح محسنین که حمایت از خانواده های مستضعف است، همکاری کنند.

وی در ادامه با اشاره به هفته نیکوکاری اظهار داشت: روز چهارشنبه در تمامی مدارس استان شاهد اجرای این طرح و جمع آوری کمک های دانش آموزان خواهیم بود، همچنین روز پنج شنبه نیز این طرح در پایگاه های بسیج اجرایی شده و روز جمعه نیز صندوق های نیکوکاری در مسیر راه مصلی تبریز و همچنین همایش های پیاده روی گذاشته می شوند.