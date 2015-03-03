مهمترین چالش طرح تحول سلامت/ ۳۰۰۰ آمبولانس فرسوده داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حاجی آقاجانی در اجلاس ارزيابي طرح تحول سلامت در دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور كه روز سه شنبه با حضور معاونان درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور در کتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي ايران برگزار شد، با اشاره به اينكه بحث عمده اين اجلاس پيرامون برنامههاي طرح تحول نظام سلامت است كه در ۸ بخش اصلي در ۵۶۰ بيمارستان مرتبط با وزارت بهداشت اجرا ميشوند، گفت: از ۲۵ بهمن ماه طرح پايش ويژه اين برنامهها آغاز شده و به مدت ۳۰ روز ادامه مييابد و قرار است فروردين ماه نتايج اين پايش اعلام شود تا بتوانيم براي چگونگی اجراي هرچه بهتر برنامههاي طرح تحول سلامت تصميمات لازم را اتخاذ كنيم.
وی با بيان اينكه در جريان اين طرح پايش كه در سراسر كشور به اجرا در ميآيد، مهمترين هدف ما يافتن تجارب موفق و نمونههاي برتر است، ادامه داد: در سالگرد طرح تحول سلامت در سال ۹۴ و اين تجارب و نمونههاي برتر و موفق اعلام و معرفي ميشوند.
معاون وزیر بهداشت گفت: طرح تحول سلامت يك برنامه جهادي و بزرگ است و پايش ويژه آن توسط ۱۵۰ ارزياب خبره از ساعات اوليه صبح تا انتهاي شب ادامه مييابد. ضمن اين كه استقبال بيمارستانها و دانشگاههاي علوم پزشكي از اين برنامه پايش بسيار خوب بوده است.
آقاجانی در ادامه با بيان اينكه مهمترين هدف طرح تحول سلامت حفاظت از مردم در مقابل هزينههاي كمرشكن سلامت بود، بيان داشت: اين اتفاق در حال حاضر افتاده و ما شاهد كاهش ميزان پرداختي از جيب مردم هستيم به طوري كه در بررسي مركز ملي آمار مشخص شده كه ۳۲ درصد از رقم ريالي پرداختي از سوي مردم در مقايسه با قبل از طرح تحول سلامت كاهش يافته است.
وي ضمن اشاره به دو شاخص هزينههاي فقرزا و كمرشكن توضيح داد: در بررسيهاي ديگر مركز ملي آمار مشخص شده كه طرح تحول سلامت اين دو شاخص را به حدود نصف كاهش داده است. البته عدالت در اين است كه اين شاخصها به صفر برسد.
آقاجاني با بيان اينكه مهمترين چالشها در طرح تحول سلامت بحث نيروي انساني است و در اين حوزه با كمبود جدي مواجه هستيم خاطرنشان كرد: در حال حاضر براي ۸۰ هزار تخت در بيمارستانهاي وزارت بهداشت ۸۰ هزار نيرو داريم و اين آمار از استانداردهاي منطقهاي بسيار پايينتر است به خصوص اينكه در حوزه پرستاري و اورژانس پيش بيمارستاني دچار فقر جدي نيروي انساني هستيم بطوريكه در يك ماه تا ۵۰۰ ساعت يك تكنسين اورژانس به ماموريت ميرود.
وی با بيان اينكه هدفمندي يارانهها در حوزه سلامت به طور كامل اتفاق افتاد خاطرنشان كرد: اگرچه بخش كوچكي از اعتبارات هدفمندي يارانهها در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفت اما در كنار كنترل بازار پرداختهاي غيرقانوني توانستيم از مردم حفاظت مالي كنيم و نتيجه بدست آمده در اين خصوص دو برابر منابعي است كه به حوزه سلامت اختصاص داده شده است.
آقاجاني با اشاره به پايداري منابع در طرح تحول سلامت نيز توضيح داد: بحث پايداري منابع بسيار مهم است و ما در وزارت بهداشت پيگير آن هستيم ضمن اينكه در كنار حمايتهاي مقام معظم رهبري، دولت و مجلس نيز در اين خصوص عزم جدي دارند ولي قدر مسلم استمرار منابع براي ما بسيار ضروري است و علاوه بر اختصاص ۱۰ درصد از منابع هدفمندي يارانهها و يك درصد ماليات بر ارزش افزوده پيشنهاد ديگري درخصوص اعتبارات بخش سلامت داريم و اميدواريم با پايداري منابع در سال ۹۴ برنامههاي تحول سلامت را با قوت بيشتر ادامه دهيم.
وي در ادامه با اشاره به اينكه در سال ۹۴ برای توسعه خدمات اورژانس نيز برنامههايي داريم، بيان داشت: مقرر شده بين ۴ تا ۵ هزار تخت به اورژانسهاي كشور اضافه شود همچنين در حال حاضر در ۲ هزار پايگاه جادهاي و شهري، ۳۰۰۰ آمبولانس فرسوده داريم و اميدواريم در سال آينده شاهد نوسازي ناوگان اورژانس باشيم.
معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به روش جديد پرداخت حقوق پرسنل پزشك و غيرپزشك مبتني بر عملكرد خاطرنشان كرد: در نظام پرداخت مبتني بر عملكرد همه گروههاي پزشك و غيرپزشك با هر عنوان و مسئولیتی در بيمارستانهاي وزارت بهداشت لحاظ شدهاند و براساس اين نظام هرچه كار پرخطرتر و دشوارتر باشد ميزان دريافتي پرسنل آن بخش بيشتر خواهد بود.
وی با بيان اينكه استقرار اين برنامه در بيمارستانها زمان خواهد برد، بيان كرد: مهمترين بخش در يك بيمارستان نظام دريافت است. ما تا حدودي تعرفهها را واقعي كردهايم و از سوي ديگر نظام پرداخت را اصلاح كردهايم. قرار است بعد از استقرار اين نظام و آموزش مديران بيمارستانها در خصوص نحوه اجراي آن، تمام پرداختها براساس آن انجام گيرد و تا آن زمان پرداختيها به پرسنل غيرپزشك و پزشك به صورت عليالحساب خواهد بود.
آقاجاني همچنين در مورد مطالبات بيمارستانهاي وزارت بهداشت از بيمهها توضيح داد: در مقايسه با گذشته اين مطالبات كاهش يافته ولي هنوز نياز به تقويت پرداختهاي بيمه است به طوري كه سرعت رسيدگي به اسناد بايد بالا برود و اين كار بايد براساس يك سيستم اتوماسيون انجام شود چون پروندههاي كاغذي ديگر معنا ندارد.
وي تصريح كرد: امروز خوشبختانه طرح تحول سلامت موجب شده تمامي بيمارستانهاي وزارت بهداشت به سيستم اتوماسيون اطلاعات بيمارستاني مجهز شوند و اين در حالي است كه تا قبل از اجراي طرح تنها ۴۰ بيمارستان اين سيستم را داشتند. از اين رو ضروري است سازمانهاي بيمهگر نيز اسناد ديجيتال را از بيمارستانها بپذيرند و مطالبات آنها را به روز كنند.
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