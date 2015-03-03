به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جلالی ظهر سه شنبه در دیدار با آیت الله علوی گرگانی گفت: از نهم تا ۱۵ اسفندماه به عنوان هفته احسان و نیکوکاری نامگذاری شده است و روز پنجشنبه ۱۴ اسفندماه نیز جشن نیکوکاری برگزار می‌شود که امسال نیز با ایام فاطمیه مقارن شده است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین رویکرد کمیته امداد به سمت دانش آموزان است، افزود: در استان قم حدود ۲۰ هزار دانش آموز نیازمند توسط آموزش و پرورش و کمیته امداد شناسایی شده‌اند که ۱۰ درصد از دانش آموزان استان را تشکیل می‌دهد که تنها چهار هزار و ۳۰۰ نفر از دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد هستند و این امر نیازمند پشتیبانی بیشتر از دانش آموزان نیازمند است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) ادامه داد: هیچ دانش آموزی نباید به لحاظ فقر مادی از تحصیل باز بماند.

وی بیان کرد: در استان قم با اقدامات و برنامه‌های صورت گرفته از چهار سال گذشته تاکنون تعداد خانواده‌های تحت حمایت کاهش یافته که تا پایان سال ۸۴، حدود ۵.۳ خانواده‌ها تحت پوشش کمیته امداد بودند که اکنون به ۳.۱ کاهش یافته است که از جمله عوامل کاهش تعداد خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، اشتغال است.

جلالی گفت: سال گذشته حدود ۲ هزار خانواده که در بحث اشتغال خودکفا شدند از پوشش کمیته امداد خارج شده‌اند.

وی عنوان کرد: طی سالجاری هزار و ۲۵۰ شغل با استفاده از ۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه توسط کمیته امداد عملیاتی شده است که نقش موثری در تولید ثروت و تولید ملی در خانواده‌های تحت حمایت داشته است.

افزایش ۲۰ درصدی کمک مردم

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره به مشارکت بسیار خوب مردم در استان قم افزود: طی ۱۱ ماهه گذشته مردم قم ۲۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به کمیته امداد کمک کردند که ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه رشد داشته است.

وی افزود: مجموعه کمک‌های مردمی در استان قم در زمینه درمان خانواده‌های تحت حمایت، تأمین مسکن خانواده‌ها، ازدواج و کمک هزینه، تحصیل دانش آموزان و دانشجویان، اشتغال و تأمین نیازهای اولیه زندگی مصرف می‌شود.

جلالی گفت: طی سه سال گذشته تعداد ۸۰۰ خانوار توسط کمیته امداد صاحب مسکن شده‌اند، گفت: در مسیر فقر زدایی باید از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های درون کشور استفاده کرد که اگر از تمام ظرفیت‌های شرعی و اعتقادی در بحث زکات، خمس، انفاق و صدقات به خوبی استفاده شود می‌توان بحث فقر زدایی را در کشور مدیریت کرد.